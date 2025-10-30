Junior H: Cuánto Pagará si Zapopan Determina que Cometió Apología del Delito

Junior H se presentó el martes 28 de octubre de 2025 en el Palenque Fiestas Octubre. Dentro de su repertorio, interpretó el tema El Azul, que hace alusión al apodo de un histórico líder del crimen organizado en México. En respuesta el gobierno de Zapopan aseguró que se tomarán las acciones necesarias, y mencionó a cuánto asciende la multa que podría pagar Junior H si Zapopan determina que cometió apología del delito.

El cantante y compositor mexicano Antonio Herrera Pérez, mejor conocido como Junior H, es conocido por interpretar corridos tumbados. A sus 24 años, el cantante ha grabado ocho álbumes de estudio y desde 2021 fue nominado a los premios Billboard de la Música Latina tanto por su trabajo como intérprete como por sus producciones discográficas.

¿Junior H hizo apología del delito?

Dentro del show que ofreció en el Palenque de Zapopan, Junior H interpretó El Azul, un tema que habla directamente de Juan José Esparragoza, y en el que también hace referencia a Joaquín 'El Chapoo' Guzmán, quien estaría vinculado con el número 701, que se menciona en la canción. La narración también habla de quien opera dentro del narcotráfico, tiene lujos, protección, espiritualidad y que tiene códigos.

Juan José Esparragoza Moreno usaba el alias 'El Azul' mientras operaba dentro del Cártel de Sinaloa

Cuánto Pagará Junior H si se determina que cometió apología del delito

El pasado 27 de junio, el cabildo del ayuntamiento aprobó una reforma al reglamento municipal en el que se menciona a cuánto asciende la multa con la que se sancionará a los comercios que reproduzcan contenido que hagan apología del delito. Pero esta sanción no se limita a los establecimientos en los que se expendan y consuman bebidas alcohólicas, sino que también alcanza al intérprete y a su representante.

De acuerdo con el documento, si se dictamina que Junior H cometió apología podría ser multado con 400 mil pesos, tanto él como su representante y el recinto, es decir el Palenque, que podría ser clausurado o incluso podrían quitarle la licencia.

Cuestionado sobre el caso, el Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, mencionó que hasta el momento de la entrevista no había visto el video de Junior H cantando El Azul; sin embargo, mencionó que lo iba a revisar y en caso de que se haya desobedecido la ley, "se tomarán las acciones necesarias". Además de mencionar a cuánto asciende la multa, reconoció que el día del espectáculo había 125 gentes de seguridad en el Palenque.

Además de Zapopan, en Michoacán, también entró en vigor un decreto para prohíbir los narcocorridos en eventos públicos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla estableció una restricción que incluye prohibir cualquier género que promueva actos ilícitos.

