Bella Hadid: Un Día en el Victoria's Secret Fashion Show y al Otro Siendo Madrina de Quince Años

Si hay una historia en la vida real que se acerca mucho a las telenovelas, esa es la de Bella Hadid, quien está viviendo un sueño casi mexicano. Ahora fue madrina de unos quince años y las imágenes del festejo se hicieron virales.

Hay que recordar que Hadid tiene una feliz relación con Adán Bañuelos, un jinete profesional de rodeo mexicoamericano que forma parte del prestigioso Salón de la Fama de Jinetes de la National Cutting Horse Association.

Bella Hadid, madrina de 15 años

Según medios estadounidenses, Hadid ha desarrollado una excelente relación con su familia política, tanto que su novio la invitó a una fiesta familiar y no solo eso sino que Bella Hadid fue madrina de la quinceañera de la fiesta.

"Me siento tan honrada de ser tu madrina, mi dulce niña. Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti", escribió la modelo en sus historias de Instagram, donde mostró los regalos que eligió para ella de Saint Laurent y Van Cleef & Arpels.

Las imágenes se viralizaron principalmente en México, donde usuarios de redes sociales bromearon con respecto a las imágenes:

“La IA va rápido pero México aún más", “La única mexicana que va a decir: mi madrina es Bella Hadid", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en redes.

La historia de amor de Bella Hadid y Adán Bañuelos

Desde su infancia, Bella Hadid ha sentido una profunda pasión por la equitación, una afición que terminó por cruzar su camino con el de Adan Bañuelos. En octubre de 2023, ambos fueron vistos por primera vez compartiendo un beso en los Fort Worth Stockyards, marcando el inicio de una historia de amor que rápidamente se hizo pública. Desde entonces, la modelo no ha dudado en mostrarse abiertamente junto a Bañuelos, y sus apariciones juntos se han vuelto cada vez más frecuentes.

