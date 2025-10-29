Fotos de Belinda en Exclusiva Gala: la Cantante Estuvo junto a Cher en Los Ángeles

Las zapatillas rojas de Dorothy; el vestido con incrustaciones de cristal que Marilyn Monroe; el vestido candelabro que Katy Perry llevó a la Met Gala 2019, y un traje de Moulin Rouge!, que recientemente lució Kendall Jenner, fueron solo algunas de las joyas que Belinda pudo admirar en The Masters of Light, la exposición que fue montada en Los Ángeles y en la que la mexicana estuvo junto a Cher.

Además de la intérprete de Believe, la exclusiva gala recibió a invitadas de la talla de Kylie Jenner, Viola Davis, Dita Von Teese, Lisa Rinna, Amelia Gray, Emily Ratajkowski, Venus Williams y Viola Davis, quienes pudieron disfrutar de las impresionantes piezas que están siendo exhibidas en Amoeba Records.

Belinda y Cher en exclusiva gala en Los Ángeles

En el marco de la inauguración de la exposición Masters of Light Hollywood, Belinda se encontró a Cher y no perdió la oportunidad de fotografiarse junto a ella. Las cantantes se mostraron sonrientes ante la cámara, que las fotografiaron y les hicieron todo tipo de videos. Mientras la mexicana iba totalmente vestida de dorado, la Diosa del Pop llevaba un conjunto totalmente en negro.

Durante la gala se aprovechó para celebrar el 130 aniversario de la marca y los más de cien años de colaboraciones. La muestra también incluyó un vestido de Greta Garbo para La Reina Cristina, el sombrero que Grace Jones usó en la portada de su disco Hurricane, el mono de lentejuelas de Harry Styles, y el vestido que Bob Mackie diseñó para Cher.

Después de visitar la sala Mathemagical, que muestra creaciones para la Met Gala Swarovski y de admirar la piedra de cristal más grande jamás creada por Swarovski, que pesa aproximadamente 75 kilos, los invitados se trasladaron al club privado The Living Room.

Belinda aprovechó su estancia para fotografiarse al lado de Amelia Gray, Emily Ratajkowski, Venus Williams y el CEO de la marca, Alexis Nasard. La exposición estará abierta al público del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

