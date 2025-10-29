Damon Albarn, Meme y Ricky Muñoz de Intocable Comparten Escenario en CDMX

Después de su paso por el Festival Internacional Cervantino, Africa Express llegó a la Ciudad de México. Lo que ya había sucedido en el escenario de la Alhóndiga de Granaditas se replicó en el Auditorio Blackberry, en donde Damon Albarn volvió a invitar a Meme del Real y Ricky Muñoz para ofrecer un show inimaginable.

La tarde de este martes 28 de octubre, la cuenta de Instagram del colectivo publicó que, después de haber recibido a Emmanuel del Real en la familia de Africa Express, ahora les complacía anunciar a otro invitado especial para su show de Ciudad de México: Ricardo Muñoz, vocalista de Intocable.

Un par de días antes de su presentación en el Auditorio Blackberry, Africa Express tuvo a su cargo la clausura de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga de Granaditas, en donde dieron un adelanto de lo que le esperaba al público capitalino.

Damon Albarn, Meme y Ricky Muñoz comparten escenario

Meme y Ricky Muñoz se sumaron al show que ofreció en Ciudad de México la banda creada por Damon Albarn hace 20 años. Junto con Luisa Almaguer y La Bruja de Texcoco y Camilo Lara del Instituto Mexicano del Sonido, los cantantes mexicanos ofrecieron un show que se localizó en el territorio azteca, pues el público pudo escuchar éxitos de los cuatro intérpretes.

Tal como ocurrió en el Cervantino, la primera en tomar el escenario fue La Bruja de Texcoco, quien ofreció un ritual de bienvenida e interpretó el tema El Diablo y la Bruja. Posteriormente, el resto de los integrantes del colectivo liderado por Albarn tomaron el escenario para presentar su set.

En un momento de la noche, el colectivo dio la bienvenida a Meme del Real, músico de Café Tacvba y quien está arrancando su carrera como solista. El también cantante interpretó canciones del cuarteto: Eres y Ojalá que llueva café, y también cantó uno de sus más recientes éxitos: Embeces.

Lo que se formó el escenario con Ojalá que Llueva Café se trasladó hasta el público, que se sintió fascinado con la participación de Ricky Muñoz, quien también participó en la nueva canción de Meme, Embeces. A pesar de la euforia lograda con los temas anteriores, todo el lugar se convirtió en una sola voz cuando llegó el turno de cantar Y todo para qué de Intocable.

Al escenario también subieron Luisa Almaguer, con quien cantaron Hacernos así. Más tarde, junto a Baba Sissoko, Joan as Police Woman, Abou Diarra, Mélissa Hié, Ophélia Hié y Yendé Balamba, también interpretó Adiós amigos.

Para gusto de los asistentes, la banda creada por Albarn en 2005 también interpretó Song 2 de Blur, Teardrop de Massive Attack y Panic de The Smiths.

En esta oportunidad, también subieron al escenario Alansito Vega, Bootie Brown, Django Django, Eme MalaFe, Hak Baker, Imarhan, Jupiter & Okwess, Los Pream, M.anifest, Marco Carrion, Mare Advertencia, Mélissa Hié, Moonchild Sanelly, Nick Zinner, Ophélia Hié, Otim Alpha, Poté, Seye Adelekan, Son Rompe Pera, Tayhana y Tom Excell.

