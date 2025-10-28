La Historia de Amor entre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel "N": Así se Conocieron

Víctor Manuel "N" y su esposa, la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, volvieron a ser tendencia luego de que se diera a conocer la detención de él en Estados Unidos. De acuerdo con un documento judicial, el abogado y empresario fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Luego fue trasladado al centro de procesamiento North Krome, debido a su situación migratoria irregular.

Tanto Víctor Manuel "N" como Gómez Mont cuentan con órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República (FGR) de México desde 2021.

Se les acusa de haber participado en una red de empresas que presuntamente simulaban contratos y desviaban recursos públicos por alrededor de 2 mil 950 millones de pesos, provenientes de diversas dependencias federales entre 2016 y 2017.

¿Cómo se conocieron Inés Gómez Mont y Víctor Manuel "N"?

La historia de amor entre él y ella se remonta al año 2013, cuando se conocieron en la fiesta de cumpleaños de uno de los hijos del expresidente de México Ernesto Zedillo. En ese entonces, Inés Gómez Mont era una mujer divorciada que criaba sola a sus cuatro hijos: Inés y sus trillizos Diego, Bruno y Javier.

Antes de casarse con Víctor Manuel "N", Gómez Mont estuvo casada con el empresario Javier Díaz Bravo, de quien se separó justo en 2013. Gómez Mont dijo en una entrevista en un programa de televisión:

Me tocó vivir la experiencia de vivir sola con cuatro niños, y me encontré a un hombre que jamás pensé en la vida. Yo me lo decía: ¿quién se va a fijar en una mujer con cuatro hijos?

Pero a un mes de conocer a su ahora esposo empezaron a salir y se convirtieron poco después en novios formales.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel "N" se casaron en 2015, con él tuvo otros dos hijos: Bosco y María. Además, Víctor tenía otro hijo antes de casarse con Inés, y juntos formaron una gran familia, con los hijos de ella, los hijos que tuvieron en común y el hijo de Víctor Manuel "N".

Desde entonces se convirtieron en una pareja mediática. Pero todo cambió cuando en 2021, las autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión en contra de ambos.

Ahora, Víctor Manuel "N" está preso en Estados Unidos, y la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió brevemente a su caso en la conferencia mañanera de este 28 de octubre, donde dijo que espera que sea enviado a México.

Hasta el momento, el paradero de Inés Gómez Mont, es desconocido.

