Sheinbaum sobre Detención de Víctor Álvarez Puga en EUA: “La Idea Es que se Envíe a México”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló hoy 28 de octubre de 2025 sobre la detención en Estados Unidos de América (EUA) de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, y dijo que se espera sea enviado a México.

El pasado 27 de octubre de 2025 se informó de la detención de Víctor Manuel "N", la cual se realizó el pasado 24 de septiembre por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a su situación migratoria irregular.

El esposo de Inés Gómez Mont fue trasladado al Centro de Detención de Krome en Miami, Florida, donde se encuentra recluido.

Sheinbaum confía en que Víctor Manuel Álvarez Puga sea enviado a México

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció de manera muy breve sobre la detención de Víctor Manuel 'N' en Estados Unidos y confió en que espera se envíe a México.

La idea es que se envíe a México.

La presidenta de México confirmó que habló sobre la detención de Víctor Manuel 'N' en la reunión con el Gabinete de Seguridad; sin embargo, reconoció que aún no dispone de toda la información sobre el caso.

Sheinbaum Pardo señaló que "estamos esperando toda la información de la fiscalía y espero en unas horas la podamos tener", pues Víctor Manuel 'N' enfrenta un proceso judicial en México.

Por último, insistió en "esperar a que nos dé la última información la Fiscalía, que es quien tiene el caso, para saber exactamente si se pide extracción, deportación o bajo qué condiciones fue detenido y si está involucrada (Inés Gómez Mont)".

Acusaciones a Víctor Manuel 'N': Es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR), que obtuvo órdenes de aprehensión en su contra y la de Inés Gómez Mont, por la presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, aunque no cuenta con antecedentes criminales en Estados Unidos.

