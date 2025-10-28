Despido Masivo en Amazon: ¿Qué Está Pasando en la Empresa de Jeff Bezos?

Amazon anunció hoy, 28 de octubre de 2025, un despido masivo que afectará a miles de trabajadores; aquí te explicamos qué está pasando en la empresa del magnate Jeff Bezos.

¿Quién es Jeff Bezos? El magnate es uno de los 10 hombres más ricos del mundo, tan solo después de Elon Musk, CEO de Tesla, Space X y X; Larry Ellison, dueño de Oracle, y Mark Zuckerberg, CEO de Meta, según la revista Forbes.

¿Qué está pasando en Amazon?

A unos días de la publicación de los resultados trimestrales, la empresa estadounidense de comercio digital señaló que el despido masivo de trabajadores forma parte de una “reducción global”, vinculada con la inteligencia artificial (IA).

Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, busca reducir costos en la empresa, en plano auge de la inteligencia artificial.

Mientras que Beth Galetti, vicepresidenta de recursos humanos y tecnología, explicó -en un comunicado- que el despido masivo de trabajadores es la “continuación de los esfuerzos por fortalecernos aún más al reducir más la burocracia, suprimir capas y mover recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas".

Galetti había mencionado que “lo que hay que tener en mente es que el mundo evoluciona muy rápido”.

Esta IA generativa es la tecnología más transformadora que hemos visto desde el surgimiento de internet, y permite a las empresas innovar con mayor velocidad que antes.

En junio de 2025, Andy Jassy afirmó que el desarrollo de la IA generativa iba a permitir reducir el personal de oficina, en los próximos años.

¿A cuántos trabajadores va a despedir Amazon?

Amazon anunció este martes que va a suprimir 14,000 puestos de trabajo, sin precisar en qué parte del mundo.

Beth Galetti señaló que los 14,000 puestos que se van a eliminar serán “en ciertas áreas y contrataciones en otras”, sobre todo del área corporativa de Amazon.

