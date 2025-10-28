¿Quién Es Alba Baptista? 6 Datos sobre la Esposa de Chris Evans

Alba Baptista y Chris Evans recibieron a su primer bebé este martes 28 de septiembre. Evans, quien cosechó mucho éxito por su trabajo interpretando al Capitán América en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, siempre fue muy discreto con su vida privada.

Así que el público sabe realmente muy poco sobre quién es Alba Baptista, la mujer que le robó el corazón al hombre, nombrado por la revista People en 2022, como el más sexy del mundo.

Por eso te invitamos a conocer algunos datos sobre Alba.

¿De dónde es Alba Baptista?

Alba Baptista nació en Lisboa, capital de Portugal, el 10 de julio de 1997. Su papá es un ingeniero brasileño y su mamá es una traductora portuguesa. Ambos se conocieron cuando ella trabajaba en Brasil como traductora.

Es actriz

Alba Baptista asistió a una escuela alemana en Portugal y a los 15 años decidió convertirse en actriz. Participó en series y películas de Portugal como Jardins Proibidos, A Impostora , Filha da Lei , A Criação y Jogo Duplo. Pero su gran debut en inglés fue en la serie Warrior Nun.

En 2022, interpretó a Natasha en La señora Harris va a París.

Colabora con organizaciones benéficas

Al igual que Evans, que dedica parte de su tiempo a colaborar con causas benéficas, Baptista siente una profunda pasión por ayudar a los demás. En 2018, viajó a Camboya para trabajar en un orfanato, donde impulsó iniciativas educativas para los niños.

Habla 5 idiomas

Además de hablar su lengua materna, el portugués, Baptista habla inglés, español, francés y alemán.

¿Cómo se conocieron Chris Evans y Alba Baptista?

En 2020, cuando Chris trabajaba en Estados Unidos y Alba en Europa, se dice que él quedó impresionado por el talento de ella para la actuación y la empezó a seguir en Instagram, ella le devolvió el follow y empezaron a salir, pero lejos de los reflectores.

Para 2022, se confirmó que la relación entre ambos era seria y estable. Según contó una fuente próxima a la pareja, “Chris nunca había sido tan feliz”, pues compartían una forma muy parecida de ver la vida.

El 6 de enero de 2023, Evans hizo oficial su relación con Baptista a través de Instagram, donde compartió en sus stories un video en el que ambos se asustaban mutuamente. Acompañó el tierno clip con la leyenda: “Un vistazo al 2022”, junto a tres emojis de corazón.

Tiempo después, con motivo del Día de San Valentín, Evans publicó una serie de fotos junto a Baptista, que incluía imágenes de la pareja paseando, viajando, compartiendo muestras de cariño y disfrutando de la compañía de su perro, Dodger.

En septiembre de 2023, celebraron su amor con una boda íntima en Massachusetts, solo acompañados por familiares y amigos cercanos.

Y ahora en octubre de 2025 le dan la bienvenida a su primer bebé.

¿Cuántos años tiene Alba Baptista y cuántos años le lleva Chris Evans?

Alba Baptista tiene 28 años de edad y Chris Evans tiene 44 años de edad. Así que se llevan 16 años de diferencia, y aunque al principio esto generó críticas, han demostrado ser una pareja equilibrada y sólida. Él ha dicho que se siente en una etapa más tranquila de su vida, buscando estabilidad y tiempo en familia, mientras que Alba, aunque es joven es una mujer centrada.

