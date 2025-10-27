¿Sophie Turner y Chris Martin, de Coldplay, Estrenan Romance? Esto Sabemos

El amor está en el aire y al parecer se esparce entre las celebridades. Sophie Turner, quien interpretó a Sansa Stark en la serie Game of Thrones, podría estar saliendo con Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldplay, de acuerdo con fuentes citadas por el Daily Mail.

El medio británico aseguró que Turner y Martin fueron vistos en una cita secreta en Londres a finales de septiembre de 2025. Las supuestas fuentes también aseguraron que ambos han mantenido contacto desde ese entonces.

¿Joe Jonas lo manifestó?

Hace cinco años, Sophie Turner participó en el programa de su entonces esposo, Joe Jonas, Cup of Joe, el episodio donde aparece Sophie, coincidió con su cumpleaños, así que Joe le preparó una sorpresa. Le dijo: “Tengo a alguien que quiere desearte un feliz cumpleaños”, y le pasó un teléfono en cuya pantalla estaba nada más y nada menos que el mismísimo Chris Martin.

“Soy Chris de Coldplay. Quería decirte, de parte mía y de los miembros aún más apuestos de nuestra banda, que tengas el mejor día. Te envío todo mi amor. Espero que lo estés pasando muy bien. Gracias por ser increíble. Adiós”, dijo Martin, y luego le envió un beso. La reacción de Sophie, como la de toda buena fan fue emocionarse y decir: "No voy a llorar frente a la cámara".

Sophie Turner y Chris Martin están solteros... hasta ahora

Después de divorciarse de Joe Jonas, Sophie Turner tuvo una relación que duró dos años con el aristócrata británico Peregrine Pearson.

Por otro lado, Chris Martin tuvo una relación de ocho años conla actriz Dakota Johnson, incluso se comprometieron, pero después de varios meses de rumores sobre una ruptura, en junio de 2025 se confirmó que el compromiso estaba roto.

¿Cuántos años le lleva Chris Martin a Sophie Turner?

Una de las cosas que ha llamado la atención de este presunto romance, es la diferencia de edad entre ambos artistas. Sophie Turner nació el 21 de febrero de 1996, por lo que tiene 29 años, mientras que Chris Martin nació el 2 de marzo de 1977, así que tiene 48 años de edad. Esto significa que el cantante le lleva 19 años a la actriz.

Pero vale la pena recordar que ni Sophie ni Chris Martin ni sus respectivos representantes se han pronunciado con respecto estos rumores. Así que habrá que esperar alguna confirmación o desmentido de este presunto romance.

