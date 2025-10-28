Chris Evans y Alba Baptista se Convierten en Padres por Primera Vez

Chris Evans y su esposa, Alba Baptista, dieron la bienvenida a su primer hijo. El actor de 44 años y la actriz de 28 recibieron a su primer bebé luego de casi un año de que el actor hiciera público su interés de convertirse en padre y formar una familia. El bebé del actor de Capitán América y la actriz de Borderline nació en Massachusetts, de acuerdo con TMZ. Hasta el momento se desconoce el nombre y el género del bebé.

Chris Evans y Alba Baptista se casaron el 9 de septiembre de 2023, en una ceremonia privada en Cape Cod, Massachusetts. Su historia de amor comenzó en Europa y, según People, fue “amor a primera vista”. En noviembre de 2022, una fuente le confirmó a la misma revista que los actores estaban: "enamorados y Chris nunca ha estado más feliz".

La paternidad de Chris Evans

Los rumores sobre la paternidad de Chris Evans surgieron durante el verano, cuando una cuenta de fans publicó un mensaje por el Día del Padre, etiquetando a los papás de ambos. El detalle que encendió las sospechas de los seguidores del actor fue el comentario del padre de Alba, Luiz Baptista, quien escribió: "¡Muchas gracias, querido Chris! ¡Ya te toca!".

Este martes 28 de octubre, la misma cuenta publicó: "¡El bebé Evans ya está aquí oficialmente! Felicidades a Alba Baptista y Chris Evans por esta nueva etapa. ¡Un bebé siempre es una bendición y estoy muy feliz por ellos!". Y agregó:

Y sí, fue en mi cuenta donde el papá de Alba comentó sobre el embarazo. Su familia no quería crear un alboroto. Le escribí directamente en ese momento para que borrara el comentario. Los dejé con sus teorías absurdas todo el verano, jaja.

Un año después de la boda, el actor declaró en una entrevista que ambos deseaban tener hijos muy pronto: "Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, formar una familia".

Pero esa no fue la primera vez que externó sus deseos de ser padre, en 2019, le dijo a la revista Mens Health: "De verdad me gustaría tener hijos. Me encantaría. Me gustan las cosas sencillas y domésticas. Quiero una esposa, quiero hijos. Quiero una ceremonia de bodas. Quiero tallar calabazas, decorar árboles de Navidad y cosas así".

Hasta el momento, ni Chris Evans ni Alba Baptista han hecho declaraciones públicas sobre el nacimiento de su hijo, y sus representantes no han respondido a las solicitudes de comentarios. Sin embargo, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación de fans y colegas del mundo del cine

