Compositor Manu Moreno También Crítica a Angela Aguilar por Cambios a La Gata bajo la Lluvia

Luego de que Ángela Aguilar fue reconocida con el premio La Musa, los usuarios de redes sociales revivieron la polémica en que se vio envuelta la hija de Pepe Aguilar en 2023, cuando lanzó el tema Invítame un Café, cover de la canción interpretada por Rocío Durcal, La Gata bajo la Lluvia. Pero las voces no quedaron ahí, el compositor argentino Manu Moreno se sumó a las críticas y usó sus redes sociales para calificar de corrupto el cambio "que realizó el equipo de Angela Aguilar", reprochó el argentino.

Los comentarios de Manu Moreno se suman a las declaraciones que recientemente hizo el presentador Javier Ceriani, quien cuestionó que hayan premiado a Ángela con el premio Musa 2025, cuando -aseguró- no tiene composiciones registradas.

Video: Ángela Aguilar Habla de sus Inicios: "Quiero Proteger a esa Niña de la Crueldad"

Nota relacionada: Ángela Aguilar Agradece Reconocimiento Musa Awards y Acepta "Cada Error Pesa el Triple"

Manu Moreno define como corrupto cambio a La Gata Bajo la Lluvia

Diez días después de que Ángela Aguilar recibió el premio otorgado por el Latin Songwriters Hall of Fame, con el que fue honrada como compositora latina, el argentino Manu Moreno usó sus cuentas sociales para publicar su opinión sobre el cambio de nombre que sufrió la canción La Gata Bajo la Lluvia, conocida por haber sido interpretada por Rocío Durcal.

Tanto en Instagram como en TikTok, el compositor de Fui y No desaparecerá, de Reik, reprochó que el equipo de la cantante de 22 años hubiera cambiado el nombre del tema para registrarla como versión, a fin de agregar nuevos compositores.

Obviamente hubo un arreglo monetario con el compositor original, si no, no se podría haber hecho. Pero no deja de ser una práctica corrupta. No sé por qué seguimos dejando que los compositores tengan que ceder derechos de sus canciones, de su trabajo, solo por capricho de los artistas.

En otro video, quien también ha compuesto canciones para Aleks Syntek y Kalimba, recordó que esta no era la primera vez que se le pedía a un compositor ceder parte de sus derechos. Recordó que, en 1974, Elvis Presley quería grabar la canción I Will Always Love You, de Dolly Parton, a quien le exigieron la mitad de los derechos de publicación.

La compositora de 79 años se negó. Afortunadamente, en 1992, Whitney Houston la convirtió en un éxito mundial, al integrarla a la película El guardaespaldas. El tema de ceder los derechos de la composición impacta en las regalías. I Will Always Love You es una de las 20 canciones que más regalías ha generado en la historia.

De acuerdo con Moreno, "el 99 por ciento de los casos no termina bien. Cuando un compositor se niega a dar un porcentaje de su canción, se queda sin trabajo, no le graban".

Ángela Aguilar autora de Invítame un Café

El 15 de junio de 2023, Ángela Aguilar y Steve Aoki presentaron su versión de la canción compuesta en 1981, que formó parte del álbum Confidencias de la cantante española. El tema fue publicado como sencillo en 1982. Además de Durcal, cantantes como Ana Cirre, Edith Márquez, Lucero, Manoella Torres, Regina Orozco, Raúl Di Blasio y Shaila Durcal han tomado la letra para darle su propia interpretación.

En el listado de compositores de Invítame un café figuran Steven Aoki, Juan José Arias Castaneda, Alejandro Escobar, Santiago Naranjo López y Rafael Pérez Botija.

Además de tener el registro de Invítame un café, en la página web de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores se encuentra a Ángela Aguilar como compositora de las siguientes canciones:

Gotitas saladas

Invítame un café

Lágrimas en mi garganta

Mis amigas las flores

Ni se metan

Qué agonía

Que tal si eras tú

Sé feliz por mí

Después del lanzamiento de Invítame un café, el hermano de Rocío Durcal (Arturo de las Heras Ortiz) y su hija (Shaila Durcal) se sumaron a las críticas que recibió la cantante en redes sociales. Arturo de las Heras mencionó:

Yo creo que no tenía que haberle puesto ni otro título, porque no le hacía falta a la canción, y definitivamente tampoco es que la haya modificado tanto, entonces no viene al caso".

Shaila Durcal fue entrevistada por medios de comunicación, a quienes les dijo:

Lo escuché porque lo publicó él, yo sigo a Steve Aoki... le hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo, hubiera estado padrísimo. Ahora buscaré a David Guetta para hacer algo similar.

En 2023, Ángela Aguilar fue cuestionada por haber hecho este cambio. En una entrevista le preguntaron por qué la canción no se había mantenido su nombre original: La Gata Bajo la Lluvia. Ella respondió que el autor no le había dado los derechos para usar el nombre en este cover remixeado.

Con toda honestidad, lo que sí te puedo decir es que, las personas que conocen al respecto, literal el autor no nos dio los derechos para usar el nombre en nuestra versión, en nuestro cover. Entonces, para nosotros poder sacarla, tuvimos que cambiar el nombre.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que el el autor no le dio permiso, ella respondió: "Por gachos".

Los premios Musa son entregados a compositores latinos que ingresan al Pabellón de la Fama. El trofeo es una escultura de "La Musa".

