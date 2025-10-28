Inicio Entretenimiento Björk, Mónica Naranjo y Las Reacciones de las Celebridades a Berghain, de Rosalía: 'Está loca'

Björk, Mónica Naranjo y Las Reacciones de las Celebridades a Berghain, de Rosalía: 'Está loca'

|

N+

-

Celebridades de varios países compartieron su opinión sobre 'Berghain', el sencillo de Rosalía que no dejó indiferente a nadie que lo haya escuchado

Berghain Rosalia Reseñas Criticas Reacciones Artistas

Björk, Mónica Naranjo y Las Reacciones de las Celebridades a Berghain, de Rosalía: 'Está loca'. Foto: AP

COMPARTE:

La cantautora catalana Rosalía puso de cabeza a la industria musical con el lanzamiento de Berghain, primer sencillo de su nuevo álbum Lux, que saldrá al mundo el próximo 7 de noviembre. 

Las expectativas se elevaron desde que Rosalía hizo un live en su cuenta de Tiktok y luego corrió entre la gente por las calles de Madrid para anunciar su nueva era, una en la que deja atrás el pop y lo urbano y se sumerge en lo orquestal, experimental y simbólico

Aunque el sencillo era muy esperado, sorprendió por particularidad y ambición: se trata de una fusión de idiomas: alemán, inglés y español, elementos orquestales, electrónica y colaboraciones de la talla de Björk y Yves Tumor. Además de un video lleno de referencias a la religión, la cultura pop y el expresionismo alemán

Nadie que haya escuchado Berghain quedó indiferente ante ella, y eso incluye a grandes estrellas de la música, quienes no dudaron en compartir su experiencia con la canción. 

Las celebridades reaccionan a Berghain

Una de las primeras artistas en comentar sobre la canción fue Björk, la artista islandesa que colabora en esta canción con Rosalía. 

"¡Es un gran honor para mí estar en esta canción con Rosalía! Es tan emocionante ver crecer a esta mujer: Felicitaciones a ella por este increíble álbum. Cambio de género, estilo kung-fu. ¡Este concepto es feroz!", dijo Björk en X. 

 

 

Doechii compartió en sus stories de Instagram su opinión sobre la pieza. "(Rosalía) Está loca de remate. Es una genia psicópata. Te amo, estoy obsesionada con esta mujer, ¡queeeeé! Viene con suciedad, sangre y destrucción, quiere nuestras almas… se acabó."

"Ole, ole y ole", dijo Mónica Naranjo. 

Artistas como Paty Cantú, Carla Morrison, Leire Martínez, Greeicy, Nicole Zignago y más se deshicieron en elogios en la publicación que Rosalía hizo en Instagram, la cual ya acumula más de 1.7 millones de likes y casi 60 mil comentarios. 

Historias recomendadas: 

Berghain de Rosalía: Su Significado y Todas las Referencias Ocultas en la Canción y el Video

Las Pistas que Rosalía Dejó en sus Outfits sobre su Nuevo Álbum Lux

 

¿Sophie Turner y Chris Martin, de Coldplay, Estrenan Romance? Esto Sabemos

 

Música
Inicio Entretenimiento Berghain rosalia resenas criticas reacciones artistas