Björk, Mónica Naranjo y Las Reacciones de las Celebridades a Berghain, de Rosalía: 'Está loca'

La cantautora catalana Rosalía puso de cabeza a la industria musical con el lanzamiento de Berghain, primer sencillo de su nuevo álbum Lux, que saldrá al mundo el próximo 7 de noviembre.

Las expectativas se elevaron desde que Rosalía hizo un live en su cuenta de Tiktok y luego corrió entre la gente por las calles de Madrid para anunciar su nueva era, una en la que deja atrás el pop y lo urbano y se sumerge en lo orquestal, experimental y simbólico.

Aunque el sencillo era muy esperado, sorprendió por particularidad y ambición: se trata de una fusión de idiomas: alemán, inglés y español, elementos orquestales, electrónica y colaboraciones de la talla de Björk y Yves Tumor. Además de un video lleno de referencias a la religión, la cultura pop y el expresionismo alemán.

Nadie que haya escuchado Berghain quedó indiferente ante ella, y eso incluye a grandes estrellas de la música, quienes no dudaron en compartir su experiencia con la canción.

Las celebridades reaccionan a Berghain

Una de las primeras artistas en comentar sobre la canción fue Björk, la artista islandesa que colabora en esta canción con Rosalía.

"¡Es un gran honor para mí estar en esta canción con Rosalía! Es tan emocionante ver crecer a esta mujer: Felicitaciones a ella por este increíble álbum. Cambio de género, estilo kung-fu. ¡Este concepto es feroz!", dijo Björk en X.

so extremely honoured to be on this song with rosalía !

it is so thrilling to watch this woman grow :

congratulations to her with this incredible album

switching genre kung-fu style

this concept is fierce !

warmthness björk



Photo from Oral music video we released together almost… pic.twitter.com/b3NTdwANgs — björk (@bjork) October 28, 2025

Doechii compartió en sus stories de Instagram su opinión sobre la pieza. "(Rosalía) Está loca de remate. Es una genia psicópata. Te amo, estoy obsesionada con esta mujer, ¡queeeeé! Viene con suciedad, sangre y destrucción, quiere nuestras almas… se acabó."

"Ole, ole y ole", dijo Mónica Naranjo.

Artistas como Paty Cantú, Carla Morrison, Leire Martínez, Greeicy, Nicole Zignago y más se deshicieron en elogios en la publicación que Rosalía hizo en Instagram, la cual ya acumula más de 1.7 millones de likes y casi 60 mil comentarios.

