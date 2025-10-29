Angélica Aragón y David Bowie: una Historia que Nació en Londres y Llegó Hasta México

Angélica Aragón mantuvo una amistad estrecha con David Bowie, así lo hizo saber la actriz en el videopodcast Abriendo la Caja de... Isabel Lascurain. En una charla íntima que mantuvo con la cantante, la actriz mexicana de 72 años reveló la historia poco conocida de cómo conoció a David Bowie durante sus años en Londres.

En una serie de recuerdos narrados en la entrevista, la protagonista de Las Leonas recordó la razón por la que llegó a la capital de Inglaterra, cómo comenzó el contacto con el cantante de Space Oddity e incluso recordó cómo fue que David Bowie, después de un concierto, la hizo pasar a su camerino.

Ángela Aragón y David Bowie: ¿Cómo nació la relación?

Todo comenzó cuando José Angel Espinoza 'Ferrusquilla', papá de Angélica Aragón, le pidió su ayuda para guiar a un grupo de extranjeros que visitaban la Ciudad de México, como parte de un evento organizado por la Sociedad de Autores y Compositores de Música. La actriz fue por ellos al aeropuerto, les ayudó a hospedarlos y los acompañó durante su estancia.

En ese grupo venía Shahid, un músico indio, hijo de bailarines, que se convirtió en su esposo. Por cuestiones políticas, Shahid fue enviado por sus padres a Inglaterra para estudiar música. Resultó que su compañero era David Bowie, de quien se convirtió en bajista.

Angélica Aragón recordó que cuando vivieron en Inglaterra, ella y Shahid, conocieron a Pink Floyd, Led Zeppelin, David Gilmore "y a David". La actriz recordó que "departían" y brindaban con los integrantes de las bandas "porque mi marido había convivido con todos ellos en esas épocas",

Aunque no se consideró amiga íntima del cantante, sí compartió una anécdota que le contó José María Yazpik una vez, cuando recordó que estuvieron juntos en un concierto de Bowie.

Entonces me dice José María Yazpik, dice: 'Te tengo que contar una anécdota simpática. Estuvimos en el concierto de David Bowie juntos. Yo me di cuenta, porque tú llegaste a formarte después del concierto para entrar al camerino a saludarlo.

Yazpik mencionó que se mostró confundido por verla ahí, pues no se imaginaba que a Angélica Aragón le gustara ese tipo de música o que quisiera pedirle un autógrafo a David Bowie. El actor recordó como después de todas sus reflexiones vio a David Bowie abrir la puerta del camerino, asomarse y decir: "Angélica".

Tú te saltaste la fila, te metiste, cerraron y el guardaespaldas dijo: 'no va a recibir a nadie más'.

Angélica Aragón e Isabel Lascuráin rieron después de traer a la memoria esta simpática anécdota.

Aunque su relación con Shahid duró solo seis años, de 1972 a 1978, este matrimonio le ayudó a forjar una inesperada amistad con una de las estrellas más inalcanzables del mundo de la música, David Bowie.

