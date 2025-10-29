"Nos Vemos Cuando Sea una Ojiverde": Ninel Conde Presume Cambio de Color de Ojos

Ninel Conde se sometió a una nueva intervención estética. La actriz y cantante usó su cuenta de Instagram para documentar su transformación: cambió su color de ojos: de café a verde olivo. Después de su paso por La Casa de los Famosos, quien dio vida a Alma Rey en la telenovela Rebelde, regresó a Miami, en donde retomó su vida cotidiana.

En un post de Instagram, la intérprete de Bombón asesino compartió con sus seguidores su paso por la clínica en la que le realizaron el cambio de su color de ojos. Con esta alteración, la cantante se une a esta tendencia que ya había compartido, por ejemplo, la cantante dominicana Yailín La más viral.

Video: La Casa de los Famosos México 2025: La Vida de Abelito en Fotos y el Robo de la Salvación

Nota relacionada: Jueves del Recuerdo: Ninel Conde y Su Paso por Rebelde

Ninel Conde de café a verde olivo

Ninel Conde logró cambiar su color de ojos. Después de pensarlo mucho, la actriz y cantante visitó una clínica especializada en cambio del color de ojos. A través de un video que compartió en Instagram, quien habitó La Casa de los Famosos grabó un par de videos, primero el de su primera consulta y, después, el del día de su cirugía.

La intérprete mencionó que se atrevió a esta intervención porque había sido testigo de cómo otras colegas se lo habían hecho y habían quedado "maravillosas". También explicó que aunque al principio no se decidía entre grises, verde jade o verde olivo, al final eligió este último porque dijo: "queda bien con mi tono de piel y mi color de cabello".

Quien acompañó el video con un mensaje en el que mencionaba que "a veces un cambio exterior refleja una transformación interior ", al final se mostró maravillada:

Miren esta belleza de ojos, no puedo creer lo natural que se ve.

Ninel Conde señaló que este paso simboliza "una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma". Conde también escribió "porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente".

Historias relacionadas:

Björk, Mónica Naranjo y Las Reacciones de las Celebridades a Berghain, de Rosalía: 'Está loca'

Dulce María Está Embarazada Otra Vez: Así lo Anunció

La Historia de Amor entre Inés Gómez Mont y Víctor Manuel "N": Así se Conocieron