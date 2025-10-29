Estafa La Patrona: ¿Qué Famosos Han Sido Robados con el Mismo Modus Operandi en México?

Susana Zabaleta fue víctima de un robo este lunes 27 de octubre, así lo dieron a conocer la actriz y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con la información relevada, una empleada de Zabaleta "fue víctima de un engaño, a través de una llamada telefónica". Tal como ha ocurrido con otros famosos, la también cantante explicó que su empleada domestica "entregó diversas pertenencias".

En un video publicado en TikTok, Zabaleta confesó:

Hace como media hora me mandó un mensaje alguien raro, hablé por teléfono a mi casa y extorsionaron a la muchacha que trabaja conmigo para sacar todas las cosas valiosas.

A propósito de este robo, en el que la trabajadora del hogar se convierte en víctima de un engaño, recordemos a otras tres celebridades que han pasado por un crimen bajo este mismo modus operandi, que muchos han relacionado con el título La Patrona, pero que más tarde las mismas víctimas han desmentido.

Las joyas de Silvia Pinal

El modus operandi del que fue víctima Susana Zavaleta no es nuevo, este ha sido replicado desde hace algunos años. La primera vez que fue reportado por los medios de comunicación mexicanos fue en abril de 2022, cuando el periodista Carlos Jiménez usó sus redes sociales para informar del robo sufrido por la actriz Silvia Pinal, dentro de su casa.

De acuerdo con las publicaciones del reportero de nota roja, los objetos robados eran joyas que habían sido extraídos de la caja fuerte de la Diva del Cine Mexicano, en su residencia ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

En aquel momento se mencionó que "una persona marcó por teléfono a casa de la actriz en Jardines del Pedregal y engañó al personal de servicio, diciéndole que doña Silvia tenía un problema y que era necesario que juntaran joyas y demás objetos de valor y lo llevaran al estacionamiento del centro comercial Plaza Santa Teresa". La persona que hizo la entrega fue la enfermera, identificada como Anabel S.

En esa misma comunicación se dio a conocer que tanto la enfermera como el cerrajero que le ayudó a abrir el contenedor de las joyas, fueron presentados ante las autoridades para determinar su responsabilidad en los hechos.

Días después se hizo público que, supuestamente, la enfermera detenida era familiar de la esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna; más tarde, Laguna mencionó que más bien su prima hermana ayudó a la familia a contratar a la enfermera que cuidaba a Silvia Pinal.

Un año después, Sylvia Pasquel se mostró avergonzada por la situación: "No creo que sean la televisión y los medios de comunicación el lugar para hablar el tema, para tocar el tema o para resolver el tema".

Laura Zapata casi fue víctima de extorsión

Otra integrante de la farándula mexicana que pertenece al listado de quienes han sido víctimas de este modus operandi es Laura Zapata. Sucedió muy poco tiempo después de darse a conocer el robo a la familia Pinal. En sus primeras declaraciones, Zapata señaló que su empleada doméstica recibió una llamada telefónica, quien le dijo que, a su vez, le habían hablado para que entregara documentos de la actriz.

Según compartió Zapata, el aviso de su empleada le ayudó a comunicarse con la policía de Ixtapaluca, que llegó a su hogar en cuestión de minutos, tras el reporte del intento de extorsión.

Antes de que se mencionara la supuesta complicidad de la enfermera de Silvia Pinal y Mayela Laguna, Zapata señaló que, quien le recomendó a la enfermera detenida, había sido una persona "que también llegó a mi casa y que le conseguía personal y a mí también, pues es la misma persona, y es la esposa del hermano de Sylvia Pasquel", mencionó en entrevista.

Roban medio millón a Consuelo Duval

A principios de diciembre de 2023, se difundió la noticia de que la actriz y conductora Consuelo Duval había sido víctima de una extorsión con el método “La patrona”. En aquel momento se aseguró que la empleada doméstica había caído en una trampa, tras haber recibido un audio manipulado con Inteligencia Artificial.

Sin embargo, horas después, Duval acusó a su empleada de servicio de haber robado su casa. En sus redes sociales, compartió el siguiente mensaje:

Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros en complicidad con otras dos personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental.

En aquella ocasión, la joven de 22 años le robó a Duval más de medio millón de pesos en efectivo; además, sustrajo diversos objetos de valor de la casa. En mayo de 2024, luego de que Duval y Lissandra N, la acusada, tuvieron un careo, la detenida aceptó su responsabilidad y, tras declararse culpable, Duval decidió concederle el perdón.

