Vanessa Hudgens Está Embarazada Otra Vez y Así lo Presumió

La actriz estadounidense Vanessa Hudgens y su esposo, el exbeisbolista Cole Tucker, confirmaron que esperan su segundo hijo juntos, lo que marca el inicio de una nueva etapa para la pareja apenas un año después del nacimiento de su primer bebé.

Aunque ya lo habían confirmado en julio de 2025, cuando Hudgens publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que aparece junto a Tucker, sonriendo y señalando su incipiente barriga, ahora la actriz publicó una fotografía donde se ve claramente su embarazo.

La relación entre Vanessa Hudgens y Cole Tucker

La pareja ya había dado la bienvenida a su primer hijo en julio de 2024, aunque hasta ahora no han hecho pública la información sobre el género o el nombre del recién nacido.

Hudgens, de 36 años, y Tucker, de 30, se casaron en diciembre de 2023 en una ceremonia íntima en Tulum, México.

Para Hudgens y Tucker, este segundo embarazo representa un momento de renovación y consolidación familiar. Ella misma ha reflexionado en entrevistas recientes sobre cómo la maternidad la ha llevado a valorar más el presente y a buscar un estilo de vida más "cómodo" y realista.

Aunque la pareja mantiene cierta privacidad alrededor de detalles como el nombre de su primer hijo o el sexo del bebé que viene, la sencillez del anuncio y la cálida reacción del público sugieren que buscan disfrutar de este proceso en familia, con menos exposición mediática que en ocasiones anteriores.

