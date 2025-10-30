Rosalía Cena en Famoso Resutarante de la CDMX; Prueba Pozole, Flautas y Agua de Horchata.

Rosalía sorprendió a sus seguidores mexicanos al acudir la noche del 29 de octubre al popular restaurante "La Casa de Toño", ubicado en Parque Delta, donde disfrutó de pozole, agua de horchata y otros platillos típicos del establecimiento.

La visita se hizo viral debido a que la cantante transmitió el momento en vivo a través de su cuenta oficial de TikTok. En diversos videos, se observa a Rosalía probando la comida mientras interactuaba con sus acompañantes y con el público conectado.

Fue acompañada por integrantes del grupo Latin Mafia y otras amistades, según los clips compartidos en X, como en la misma red social china.

"Sí se antojan tacos, tío", comentó entre risas. Enseguida le pidieron que emulara cómo un mexicano podría pedir una orden con: "quiero unos pinches tacos, cabrón". La cantante accedió y dijo tal frase.

Otro momento captado fue cuando probó las enfrijoladas y afirmó que le gustaron, pues querían ver su reacción.

"A ver, vale, vamos a probarlo, eh, ¿este cómo se llama?", preguntó la española. Y tras decirle el nombre del platillo fue cuestionada si lo había disfrutado.

"Están buenas", contestó, asintiendo satisfecha. Poco después dio un trago a una cerveza.

Los meseros, así como otros comensales, se mostraron sorprendidos porque Rosalía se encontrara en el lugar, cuyo horario es de 24 horas.

Cuando le ofrecieron un sope, la intérprete de "Despechá" confesó que es sensible a la comida que pica.

-¿Comes picante?, le preguntaron.

"Muy poco, muy poco, yo soy sensible", admitió. Después de probarlo, explicó que le parecía diferente de los tacos por su textura más líquida.

Durante la comida, la "Motomami" pidió a sus acompañantes que también degustaran los platillos: "A ver, tenéis que comer vosotros, también", dijo.

Uno de los integrantes de Latin Mafia le explicó que comer garnachas era "de lo más mexicano" que podía hacer durante su visita al país.

¿Qué dijeron los fans?

Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, especialmente en X, los fans celebraron la naturalidad de la artista y el hecho de que eligiera un restaurante tan representativo y accesible para los capitalinos.

"Wey, d todos los lugares donde imaginé encontrar a Rosalía, nunca esperé verla en la casa de toño. Rosalía, hermana, ya eres mexicana!!!!", expresó en X la usuaria @cuari_o, quien captó a la cantante mientras cenaba en una mesa del lugar.

"Lo de llevar a Casa de Toño a la Rosalía por fin salió del chat (llevaba gestándose basssstante)", publicó Anael Quintero.

"Rosalía comiendo en casa de toño debería salir en los libros de la sep", bromeó el usuario @notmilus.

"Rosalía cenando enfrijoladas en CDMX, una vez más México ganándole a la IA", posteó Alan Ramírez.

"Rosalía, aprovechando que andas en casa toño, prueba los tacos de cochinita, la limonada mineral y el flan napolitano, no te arrepentirás!!!", le recomendaron.

"Mientras tu te fresas y quieres ir a comer a un restaurante de la Roma/Condesa, la Rosalía va a comer a casa de Toño enmoladas", puso @andybarcklays.

Otra persona comentó en el live de TikTok que debía comprar un antiácido para prevenir los posibles malestares al no estar acostumbrada a la comida mexicana.

Historias recomendadas:

ASJ