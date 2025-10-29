Trump Reduce 10% de Aranceles a China tras Reunión con Xi Jinping; Estos Fueron Otros Acuerdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, tras mantener una reunión "increíble" con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, reducirá del 20% al 10% los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial.

Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57% al 47%, apuntó Trump.

El líder republicano también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida en mayo pasado por la guerra comercial que emprendió Trump con su escala de aranceles.

Trump, quien dijo que volverá a reunirse con Xi en abril del próximo año en China, reveló además que no discutieron la cuestión de Taiwán, una isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde.

Acordaron sobre tierras raras

Asimismo, el mandatario norteamericano dijo que alcanzó con el presidente asiático un acuerdo sobre el suministro de tierras raras esenciales.

"Se ha resuelto todo lo relacionado con las tierras raras, y eso es para el mundo", dijo el líder estadounidense tras abandonar Corea del Sur.

Añadió que el acuerdo es por 12 meses y se renegociará anualmente.

Trabajarán EUA y China por paz en Ucrania

El presidente estadounidense aseguró también que acordó con su homólogo chino "trabajar juntos" sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

"El tema de Ucrania se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo", dijo.

"(Xi) nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos en Ucrania", expresó Trump, sin dar más detalles.

El cara a cara de este jueves, tiempo local, el primero que mantienen desde que el republicano regresó al poder, tuvo lugar en la base aérea de Gimhae, en la ciudad surcoreana de Busan.

Tras el encuentro, que duró casi dos horas, el mandatario chino salió del aeropuerto con destino a la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras que Trump partió hacia Washington a bordo del Air Force One.

Esta fue la primera vez que se veían desde el G20 de Osaka (Japón) de 2019, durante el primer mandato de Trump, y estaba previsto que ambos abordaran una amplia agenda que incluía, además de los aranceles, el futuro de TikTok en Estados Unidos y la situación de Taiwán, entre otros asuntos.

Historias recomendadas:

ASJ