Caso Yrma Lydya: Detienen a Segundo Presunto Implicado en Feminicidio de Cantante en CDMX

El feminicidio de Yrma Lydya, una cantante de música mexicana, quien fue asesinada al interior de un restaurante en la colonia Del Valle en junio de 2022, continúa con avances y detuvieron al segundo implicado en el caso.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Máximo “N”, por su probable participación en el asesinato de la joven en el lujoso restaurante "Suntory".

Según las investigaciones, el sospechoso era chofer del agresor, Jesús Hernández Alcocer, quien era esposo de Yrma Lydya de 21 años de edad.

Máximo “N”, quien se desempeñaba como chofer del agresor, habría auxiliado en la huida del lugar y en la entrega del arma utilizada

¿Cómo detuvieron a implicado en feminicidio de Yrma Lydya?

La Fiscalía CDMX ofrecía desde octubre de 2024 una recompensa de 500 mil pesos por información que permitiera su localización. Por lo que, luego de las labores de inteligencia, agentes de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía Edomex lo ubicaron en el municipio de Ixtapaluca.

Luego de obtener información sobre un domicilio vinculado con su actual pareja sentimental

Una vez que realizaron su aprehensión, fue trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

¿Qué pasó con Yrma Lydya?

Los hechos se registraron en un restaurante ubicado en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, donde la víctima fue privada de la vida por disparos de arma de fuego presuntamente realizados por su entonces esposo, Jesús “N”.

Jesús Alcocer tenía 79 años y era abogado. Fue detenido luego de atacar a balazos a su esposa, quien era parte del show Grandiosas Doce.

Sin embargo, cuando estaba en prisión, manifestó sentirse mal y poco después falleció. La Fiscalía informó que su deceso fue de manera natural, debido a que el adulto mayor sufrió un infarto cerebrovascular en septiembre de 2022.

