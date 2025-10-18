Vinculan a proceso a José Ignacio “N” por feminicidio de Itzel Díaz

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que un juez con sede en Chalco vinculó a proceso a José Ignacio “N”, luego de que el Ministerio Público acreditara su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de Itzel Díaz, una joven reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre en el municipio de Tepetlixpa.

Durante la audiencia inicial, celebrada en los Juzgados de Chalco, la Autoridad Judicial determinó iniciar proceso penal en contra del imputado por su posible implicación en los hechos ocurridos el día de la desaparición de la víctima. De acuerdo con las investigaciones, Itzel Díaz se encontraba dentro de un domicilio en compañía del ahora vinculado, quien presuntamente la habría agredido, provocándole la muerte y posteriormente intentó ocultar su cuerpo para evadir la acción de la justicia.

Tras conocer los hechos, el Agente del Ministerio Público inició una carpeta de investigación que permitió reunir los elementos de prueba suficientes para identificar a José Ignacio “N” como probable responsable. Con base en esta información, se solicitó a la Autoridad Judicial la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por elementos de la Fiscalía mexiquense.

Dan prisión preventiva contra José Ignacio “N”

Posteriormente, el detenido fue trasladado al Centro de Prevención y Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición del juez que lleva la causa. Luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía reiteró su compromiso de investigar con perspectiva de género y conforme a los protocolos establecidos para casos de violencia feminicida, a fin de garantizar justicia para la víctima y sus familiares.

Cabe recordar que, conforme al principio de presunción de inocencia, José Ignacio “N” deberá ser considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

