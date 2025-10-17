Rapiña de Cervezas en Viernes: Aprovechan Accidente de Tráiler en Autopista México-Querétaro

Un tráiler cargado con cajas de cerveza perdió el control este viernes en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepalcapa, en el Estado de México, lo que provocó el cierre temporal de la vía y un saqueo de la mercancía por parte de personas que se encontraban en la zona.

El incidente ocurrió en la incorporación hacia el segundo piso de la vía de acceso de cobro. Según lo declarado por el conductor del tráiler, el accidente se originó cuando se ponchó la llanta derecha de la unidad. A pesar de señalar el neumático dañado, el vehículo perdió el control y se desvió hacia el costado izquierdo, cruzando el acceso que conduce precisamente hacia el segundo piso en dirección a la zona de Periférico, al norte de la ciudad.

Un tráiler de doble remolque que transportaba cerveza se accidenta en la autopista México-Querétaro, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; en la zona se ha desatado la rapiña de la carga.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/cKpI4FZ4id — NMás (@nmas) October 17, 2025

El tráiler terminó semi volcado sobre las dos agujas de la incorporación. La caja del vehículo y la cabina quedaron en la parte alta de la estructura vial, en una posición que dificultó las maniobras de rescate y recuperación de la unidad.

Nota relacionada: ¿Hay Cierres Hoy 17 de Octubre en la Autopista México-Querétaro? Capufe Informa Afectaciones

La carga del tráiler consistía en cajas de cerveza de tamaño grande. Ante la situación, diversas personas que se encontraban en el lugar se acercaron para llevarse la mercancía. El saqueo se registró mientras las autoridades atendían el percance vial y trabajaban en el desalojo de la zona.

El accidente también dejó al menos una víctima colateral: un trabajador de la zona fue atendido por crisis nerviosa derivada del incidente.

Al momento del reporte, una grúa ya se encontraba en el sitio para enganchar la unidad y retirarla del lugar. Como consecuencia del accidente, las autoridades cerraron el tramo de la autopista México-Querétaro con dirección hacia la zona norte, así como la incorporación hacia el segundo piso de esta vía de movilidad en el Estado de México.

El cierre vial generó afectaciones en la circulación durante la tarde del viernes, mientras se realizaban las labores de limpieza y retiro del vehículo accidentado.

Con información de Alan Hernández.

Historias recomendadas:

CT