Accidente de Autobús en Carretera Hermosillo- Guaymas Deja 5 Muertos y 16 Lesionados

Un fuerte accidente volcadura de un autobús de una línea de pasajeros se registró este viernes alrededor de las 6 de la mañana que dejó al momento 16 personas lesionadas y 5 fallecidos.



El incidente se registró en el kilómetro 234 en la carretera Hermosillo a Guaymas, pasando el puente La Poza, cuando el autobús transitaba de sur a norte.

Al lugar arribaron unidades de emergencia, bomberos, guardia nacional y Cruz Roja para el traslado de los lesionados; al igual que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Estatal.

Información en proceso.

Noticias N+

JGMR