Accidente de Autobús en Carretera Hermosillo- Guaymas Deja 5 Muertos y 16 Lesionados

Un accidente de autobús de pasajeros deja al menos 5 muertos y 16 personas lesionadas en el kilómetro 234 en la carretera de Hermosillo a Guaymas en Sonora.

Accidente de Autobús en Carretera Hermosillo- Guaymas Deja 5 Muertos y 16 Lesionados

Accidente de Autobús en Carretera Hermosillo- Guaymas Deja 5 Muertos y 16 Lesionados. Foto: N+

Un fuerte accidente volcadura de un autobús de una línea de pasajeros se registró este viernes alrededor de las 6 de la mañana que dejó al momento 16 personas lesionadas y 5 fallecidos.


El incidente se registró en el kilómetro 234 en la carretera Hermosillo a Guaymas, pasando el puente La Poza, cuando el autobús transitaba de sur a norte. 

Al lugar arribaron unidades de emergencia, bomberos, guardia nacional y Cruz Roja para el traslado de los lesionados; al igual que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y Policía Estatal.

Información en proceso.

Noticias N+

 

JGMR

