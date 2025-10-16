Expulsan a Alumnos por Presuntamente Adulterar Bebida de Compañero en Conalep Sonora

Dos alumnos del Conalep plantel 202, de San Luis Río Colorado, fueron expulsados en relación al consumo de una sustancia no autorizada en una bebida de uno de sus compañeros, razón por la cual el joven fue afectado en su salud y tuvo que recibir atención médica.

El hecho fue confirmado por la directora del plantel, Elsa Oralia Cruz, quien indicó mediante un comunicado oficial que esto ocurrió el pasado 10 de octubre pasado, dentro de las instalaciones escolares.

Comité Técnico Escolar del plantel activaron los protocolos de atención

Señaló que la medida disciplinaria fue determinada por el Comité Técnico Escolar; además de que el plantel activó de inmediato los protocolos de atención, coordinandose con instancias médicas y autoridades competentes, para salvaguardar la integridad del alumno afectado.

Asimismo, aunque en la comunidad escolar se ha mencionado que podría tratarse de una presunta broma entre alumnos, la institución no ha confirmado oficialmente esa versión, ni ha detallado el tipo de sustancia ingerida, tampoco el diagnóstico médico del estudiante, ni si se han presentado denuncias formales.

La dirección del Conalep reiteró su disposición a colaborar con las autoridades en las investigaciones correspondientes y aseguró que se reforzaron las medidas internas de vigilancia, control y prevención para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

También exhortó a madres y padres de familia a mantener acompañamiento y orientación constante a sus hijos, para prevenir riesgos dentro y fuera de la escuela.

con información de Roberto Bahena.

ABM