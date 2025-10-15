Frente Frío en Sonora: Pronostican Bajas Temperaturas y Rachas de Viento de Moderadas a Fuertes

Este miércoles, 15 de octubre, entró a Sonora el frente frío número siete, el cual recorrerá el territorio de forma lenta, por lo que sus efectos se sentirán todo lo que resta de la semana, aseguró Gilberto Lagarda Vásquez.

El Jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua explicó que los efectos serán mantener las temperaturas frescas, como se han estado registrando, con valores máximos por debajo de los 35 grados y amaneceres de cinco hasta los 15 grados.

Que nos va a generar para Sonora, además, de unas rachas de viento de moderadas a fuertes, que pueden estar entre los 60 y 70 kilómetros por hora, sobre todo para la parte norte del estado y oriente, va a generar cielos mayormente despejados, no viene con humedad este frente…. y un ligero descenso de temperaturas, nada más, no se espera un cambio brusco

Gilberto Lagarda detalló que este frente frío está numerado como el siete de la temporada y se espera que afecte hasta el próximo domingo, 19 de octubre.

¿Cuál es el pronóstico del clima para los siguientes días en Hermosillo?

El reporte del clima a mitad de semana fue que ya no se registraron lluvias para el martes 14 de octubre, la máxima fue de 34.5 grados en Vícam y la mínima de 6 grados en Santa Cruz.

Y para Hermosillo el pronóstico es temperaturas mínimas de 18ºC a 22ºC, máximas de entre los 31ºC a los 34ºC, no habrá lluvias, pero si viento de 40 kilómetros por hora.

con información de Gerardo Moreno.

