CFE Suspenderá Servicio de Energía Eléctrica en Colonia al Norponiente de Hermosillo ¿Cuál Es?

El próximo jueves 16 de octubre, los habitantes de la colonia Residencial Canteras ubicada al norponiente de Hermosillo, no contarán con suministro de energía eléctrica por un lapso de tres horas, de las 03:00 a las 06:00 de ese día.

La Comisión Federal de Electricidad informó que realizarán trabajos de mantenimiento e instalación de accesorios en la red subterránea en un circuito de la subestación Pueblitos.

Este trabajo sólo puede realizarse con las líneas desenergizadas para garantizar la seguridad del personal que se encargará de este mantenimiento.

CFE anunció corte de energía eléctrica en estas dos colonias de Hermosillo

Las colonias Quintas del Sol y Quinta Esmeralda se quedarán sin energía eléctrica el miércoles 15 de octubre, esto debido a que se pondrá en funcionamiento un circuito de la subestación Rolando García Urrea, ubicada al sur de Hermosillo.

El corte comenzará a la medianoche y el servicio se reanudará a la 1:30 de la madrugada, es decir, durará una hora y media, buscando que las molestias sean menores.

La Comisión Federal de Electricidad envió un comunicado a la población afectada, agradeciendo su comprensión, ya que interrumpir el servicio es necesario para la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento.

