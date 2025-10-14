Cae en Sonora y Coahuila el Premio Mayor del Sorteo 3988 de la Lotería Nacional

La noche de este martes, 14 de octubre, se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3988.

Esta edición del sorteo celebró el Aniversario del Heroico Colegio Militar, fue en punto de las 8 de la noche que se realizó el evento en las instalaciones del Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 41788.

Noticia Relacionada: Cayó en Hermosillo, Sonora, el Premio Mayor de la Lotería Nacional 3982

La serie número 1 fue remitida para su venta a Ciudad Obregón en Sonora, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a Torreón Coahuila y la serie número 3 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos.

Premios de reintegros son para los billetes con terminaciones en número 8, 5 y 3.

Cae premio mayor de Sorteo Zodiaco Especial 1715 de la Lotería Nacional en Hermosillo, Sonora

El pasado mes de agosto el premio mayor del Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional cayó en Hermosillo, Sonora.

En su edición número 1715, el cual celebró el 32 aniversario del Mercado la Nueva Viga.

En un evento realizado en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional, contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo sagitario número 9495, el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Los premios de reintegros fueron a los billetes del signo Sagitario y terminaciones en número 5.

Historias Recomendadas:

con información de Fernando Palomino.

ABM