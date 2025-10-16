Dos Hombres Fueron Asesinados a Balazos en Distintos Ataques Armados en Ciudad Obregón

Otra jornada violenta azotó en Cajeme, pues la tarde y noche del jueves, dos ataques armados dejaron sin vida a a 2 hombres en Ciudad Obregón, Sonora.

Alrededor de las 18:20 horas, se reportó un ataque armado en calles California y Campestre, en la colonia Villa Bonita, frente a una tienda de abarrotes, donde fue asesinado un hombre a balazos.

La víctima quedó tendido junto a una bicicleta en la que presuntamente iba a bordo antes del siniestro.

Un hombre más fue asesinado a balazos

Una agresión armada más se registró a las 10:30 de la noche, en la colonia Esperanza Tiznado del sur de Ciudad Obregón, en donde la víctima fue un masculino, quien también quedó sin vida en el lugar.

A las 02:00 de la mañana del jueves, elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Municipal, detuvieron en el callejón Nicaragua, entre No Reelección y Galeana, en el Centro de Ciudad Obregón, a cuatro jóvenes presuntamente relacionados con una serie de homicidios.



Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR