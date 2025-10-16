Cuatro Mujeres Fueron Asesinadas a Balazos en Ciudad Obregón, Sonora

La violencia en Cajeme, que se había mantenido en aparente calma, cobró la vida de cuatro mujeres y un hombre en dos hechos distintos en Ciudad Obregon.

La primera agresión se registró poco después de las 6:00 de la tarde, al reportarse un ataque en callejón Paraguay, entre Jesús García y 6 de Abril, en la colonia Hidalgo, donde perdieron la vida tres mujeres y un hombre.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes a pesar de los esfuerzos no lograron mantenerlos con vida; el siniestro ocurrió en una vivienda aparentemente abandonada.

Mujer asesinada frente a un domicilio en fraccionamiento de Ciudad Obregón

Alrededor de las 8:00 de la noche, la violencia continuó cuando una adolescente, identificada como María Anyeline, fue asesinada a tiros.

El hecho sucedió frente a un domicilio ubicado sobre la calle Castilla, entre Antonio Caso y Córdova del fraccionamiento Urbi Villa del Real

Posteriormente, a las 02:00 de la mañana del jueves, elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Municipal, detuvieron en el callejón Nicaragua, entre No Reelección y Galeana, en el Centro de Ciudad Obregón, a cuatro jóvenes presuntamente relacionados con la serie de homicidios.

Los detenidos, identificados como Ángel, 18 años; Osmar, de 17; Jesús, de 22; y Edel, de 26 años, viajaban en un vehículo Ford Fusión, modelo 2013, los cuatro con pistolas calibre 9 milímetros y cargadores abastecidos con 46 cartuchos útiles en total, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

