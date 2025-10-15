Sujetos Armados Disparan a Hombre Dentro de Templo Religioso en Ciudad Obregón, Sonora

La tranquilidad de un templo cristiano se vio interrumpida la tarde del martes, cuando un hombre que buscaba refugio tras ser perseguido por sujetos armados fue atacado a balazos dentro del lugar, en la colonia Beltrones, al norte de Ciudad Obregón.

La agresión se registró alrededor de las 18:50 horas, sobre el bulevar Las Torres, entre las calles Almendros y Árbol de la Vida, lo que provocó la activación inmediata del Código Rojo y la movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

El sujeto intentó resguardarse en el templo pero los agresores irrumpieron y le dispararon

De acuerdo con testigos, la víctima, identificada como Iván, de 42 años y de oficio albañil, ingresó corriendo al templo en un intento por escapar de sus agresores; sin embargo, los atacantes irrumpieron en el lugar y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado, quien presentaba múltiples impactos de bala en la espalda, y lo trasladaron de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

El área fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, mientras personal de Servicios Periciales realizaba el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR