Joven Motociclista Fue Lesionado a Balazos en Colonia Palo Verde de Hermosillo, Sonora

Un joven motociclista fue gravemente herido a balazos poco antes de la medianoche del martes, luego de ser perseguido y atacado por los ocupantes de un automóvil en movimiento, en la colonia Palo Verde, al sur de Hermosillo.

El ataque ocurrió alrededor de las 23:50 horas, sobre la calle Profesor Enrique Óliver, casi esquina con San Martín, cuando la víctima, identificada como Horacio Aldair “N”, de 21 años, fue interceptada por un vehículo Hyundai i10 blanco, desde cuyo costado trasero le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras recibir los impactos, el motociclista perdió el control y se impactó contra la guarnición de la banqueta, quedando malherido en el lugar.

El motocilista contaba con heridas de entrada y salida en su cuerpo

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, donde se le diagnosticaron dos heridas de entrada y salida en el tórax, una más en muslo derecho, así como hematoma hepático, reportándose su estado de salud como crítico.

En el sitio, personal de Servicios Periciales localizó al menos seis casquillos percutidos, mientras que en las inmediaciones fue hallado un vehículo Hyundai i10 con daños por choque. En su interior se aseguraron un cargador y cartuchos útiles, y la víctima lo identificó como el automóvil utilizado en la agresión.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona como primeros respondientes, mientras corporaciones estatales y federales implementaron un operativo para dar con los responsables, quienes lograron huir tras el ataque.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR