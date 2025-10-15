Dan Condena de 70 Años de Prisión a Homicida de Doctor Carlos López Carrillo en Hermosillo

El homicida del Doctor López Carrillo, fue sentenciado a 70 años de prisión por el homicidio y robo del reconocido cirujano estético de Hermosillo, crimen ocurrido en enero de 2024 dentro de una residencia al norte de la ciudad.

Se trata de Ramón Gerardo “N”, de 25 años, declarado culpable por homicidio calificado con premeditación y ventaja, así como por robo con violencia.

La pena se dividió en 50 años por el asesinato y 20 más por el robo, según informó la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora.

De acuerdo con la investigación, la madrugada del 21 de enero de 2024, el acusado ingresó al domicilio del médico, ubicado en la colonia Residencial La Cima, donde lo agredió físicamente antes de sustraer joyas, relojes, dinero en efectivo y otros objetos de valor.

Las pruebas presentadas ante el tribunal señalan que, tras cometer el robo, el sentenciado disparó a la víctima en la cabeza, causándole la muerte, y posteriormente huyó del lugar a bordo de una camioneta Ford Bronco modelo 2023, propiedad del propio cirujano.

¿Quién era el Doctor Carlos López Carrillo?

Carlos Carrillo fue un reconocido cirujano estético, presidente y fundador de la Asociación de Médicos Estéticos del Estado de Sonora; además, promovió una reforma de ley para regular la medicina estética en Sonora.

En el año 2023, en sesión de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, los integrantes de la misma aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen de la iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley de Salud para Sonora, con el objeto de regular la medicina estética.

con información de Gustavo Moreno.

