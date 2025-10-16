Ataque Armado en Colonia Miguel Valencia Deja a Una Persona Sin Vida y Otra Herida

Una persona murió y otra resultó herida tras un ataque armado registrado la tarde de este jueves en el bulevar Solidaridad, entre Luz Valencia y Abelardo B. Sobarzo, en la colonia Miguel Valencia, al norte de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando sujetos armados a bordo de un automóvil sedán blanco, de modelo reciente, dispararon contra las víctimas.

Autoridades confirmaron la muerte de un hombre por heridas de bala

En el lugar, agentes de la Policía Municipal confirmaron el fallecimiento de un hombre y el traslado de otro con una lesión de bala en una pierna, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

Por los indicios encontrados en la zona, se presume que los agresores portaban armas largas. Tras la agresión, tomaron rumbo al sur de la ciudad.

El área fue acordonada por elementos municipales y estatales, mientras personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación.

con información de Gustavo Moreno.

