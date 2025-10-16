Aseguran Mil Litros de Metanfetamina Líquida Oculta en Envases de Limpiador de Pisos, en Sonora

Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, realizaron el decomiso de alrededor de mil litros metanfetamina líquida oculta en contenedores de productos de limpieza, con un valor estimado en el mercado negro de alrededor de 60 millones de pesos.

El aseguramiento se llevó a cabo en el punto de inspección de Estación Doctor, municipio de San Luis río Colorado, donde las autoridades detuvieron un tractocamión de carga que se dirigía de sur a norte. Al inspeccionar la unidad con un equipo de rayos gamma, se detectaron anomalías en el cargamento.

Cantidad asegurada tendría capacidad de afectar hasta a 5 millones de personas: Guardia Nacional

Dentro de la caja del vehículo se localizaron varios contenedores de nueve litros cada uno, que en su interior ocultaban la droga sintética. El conductor fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades federales.

De acuerdo con las estimaciones de la Guardia Nacional, la cantidad decomisada tendría la capacidad de afectar la salud de hasta cinco millones de personas, por lo que este aseguramiento representa un duro golpe a las finanzas del crimen organizado.

La sustancia, el vehículo y la persona detenida fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes por delitos contra la salud.

con información de Roberto Bahena.

ABM