Caja de Tráiler Cargada con Toneladas de Aguacate Hunde Pavimento en Colonia de Hermosillo
Bomberos y agentes municipales atendieron un reporte el miércoles, 15 de octubre, cuando una caja de tráiler cargada con aguacate, colapsó en el pavimento en Hermosillo.
El reblandecimiento del pavimento a causa de las recientes lluvias provocó que la caja refrigerada de un tráiler, cargada con más de 10 toneladas de aguacate, se hundiera parcialmente durante la madrugada de este miércoles, 15 de octubre, en la colonia Los Jardines, al norte de la ciudad.
El incidente ocurrió sobre la calle Mariano Jiménez, entre Simón Bley y Olivares, cuando uno de los patines del riel de descanso se hundió en el asfalto, lo que provocó que la caja quedara ladeada hacia la acera norte, con riesgo de colapsar sobre la pared de una bodega y una verdulería, sin que se reportaran personas lesionadas en el lugar.
Trabajadores descargaron la caja para evitar que colapsara por completo
Los trabajadores señalaron que al llegar al sitio, alrededor de las 3:00 de la madrugada, encontraron la caja en ese estado y de inmediato dieron aviso al número de emergencias 911.
La zona fue acordonada por elementos de Bomberos y Policía Municipal, quienes resguardaron el área mientras empleados de la verdulería descargaban el producto para evitar que la caja cediera por completo. Posteriormente se solicitó el apoyo de una grúa para realizar el remolque.
con información de Roberto Bahena.
ABM