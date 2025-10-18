Dan Prisión Preventiva a Donovan “N”, Sujeto Ligado al Asesinato del Abogado David Cohen

Un juez de control del Reclusorio Sur ordenó prisión preventiva para Donovan “N”, por delitos de contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Donovan está presuntamente relacionado con el crimen del abogado David Cohen, ocurrido esta semana en la llamada Ciudad Judicial.

El Ministerio Público indicó que Donovan “N” fue detenido en la Alcaldía Iztapalapa y, al hacerle una revisión, le encontraron droga y un arma de fuego.

La defensa del joven solicitó la duplicidad del término constitucional, y será el próximo miércoles 22 de octubre cuando se determine si es vinculado a proceso.

No fue imputado sobre el crimen, refiere su abogado

Su abogado señaló que, en la audiencia realizada en los juzgados del Reclusorio Sur, el Ministerio Público no hizo ninguna imputación respecto al crimen del abogado.

“Habrá que esperar a que se le complemente una orden de aprehensión estos días para que podamos tener acceso a los registros de investigación / es muy lamentable para el gremio que tengamos estos riesgos, lamento mucho el fallecimiento, el homicidio del Abogado Cohen”, detalló Enrique Maya, abogado de Donovan.

Según las investigaciones, Donovan habría participado en el ataque contra el abogado cuando salió de uno de los edificios del Poder Judicial, y sería quien presuntamente le disparo.

Historias recomendadas:

¿Quién Mató al Abogado David Cohen Sacal? Fiscalía CDMX Revela Nombre del Presunto Agresor

Asesinato en Ciudad Judicial: Detienen a Donovan ‘N’, Implicado en Homicidio de David Cohen