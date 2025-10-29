Casa de las Mercedes: DIF Rescata a Menores de Albergue en CDMX tras Denuncias de Trata y Abuso

Las menores que se encontraban en el albergue Casa de Las Mercedes fueron rescatadas por personal del DIF, quienes acudieron al inmueble ubicado en la colonia San Rafael en la alcaldía Cuauhtémoc, para trasladarlas a otro lugar; esto sabemos del caso.

Según los primeros reportes, el personal del Desarrollo Integral de la Familia acudió con elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para poner a salvo a las niñas y niños que estaban resguardados en la casa hogar.

Noticia relacionada: Mujer Engaña a Amigas con Oferta de Trabajo y Terminan en Red de Trata en Quintana Roo

Lo anterior, luego de que se dio a conocer que Casa de Las Mercedes es investigada por dos denuncias relacionadas con el delito de trata de personas y abuso sexual.

El personal llegó hasta la calle Miguel E. Schultz 18 en la colonia San Rafael y con ellos, algunos camiones para hacer el traslado de las y los menores de entre 10 y 12 años de edad.

Video: Rescatan a Niñas de Orfanato en "Casa de las Mercedes" por Presunta Trata y Abuso Sexual

¿Qué pasará con los menores de la Casa de Las Mercedes?

Los pequeños fueron subidos a camiones y camionetas tipo van para trasladarlos a otro albergue donde estarán resguardados mientras se realizan las investigaciones en el inmueble que quedará asegurado.

En el sitio se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía de Investigación (PDI), así como personal de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes llevarán a cabo las primeras diligencias.

La Casa de Las Mercedes funcionaba desde hace casi 30 años y brindaba apoyo a menores que fueron víctimas de diversos tipos de violencia, principalmente de la relacionada con abuso sexual.

Sin embargo, ahora está bajo la mira de las autoridades luego de darse a conocer que dos personas que formaban parte de los trabajadores, presuntamente cometieron los delitos de trata de personas y violación. Las autoridades realizan las indagatorias para esclarecer el caso.

Los vecinos señalan que nunca vieron nada que los alertara en relación al resguardo de los menores, por lo que ahora están preocupados y piden que se investigue a detalle la situación.

Historias recomendadas:

EPP