Mujer Engaña a Amigas con Oferta de Trabajo y Terminan en Red de Trata en Quintana Roo

Un grupo de 14 mujeres colombianas fueron engañadas por una amiga, quien les prometió un trabajo digno y bien pagado para poder ayudar a sus familias en Playa del Carmen, Quintana Roo, y terminaron siendo víctimas de trata.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el municipio de Benito Juárez, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron un operativo en un inmueble ubicado en el cruce de las avenidas La Luna y Del Sol, de la Supermanzana 44, de este municipio, y otro en Playa del Carmen.

El inmueble funcionaba como casa de citas, ya que constantemente se observaba que hombres a bordo de automóviles llegaban al lugar, de donde salían las mujeres, para regresarlas horas después

¿Cómo engañó la mujer a sus amigas?

Las autoridades explicaron que durante las diligencias encontraron a 6 mujeres, quienes refirieron ser originarias de Colombia y que su llegada a Cancún fue una pesadilla.

Lo anterior, porque llegaron a México bajo la promesa de empleo bien remunerado, pero lo que encontraron al pisar tierra mexicana fue totalmente distinto a lo que les ofrecieron.

Debido a que fueron enganchadas por una amiga, también de Colombia, quien les dijo que en Cancún había una agencia donde reclutaban a chicas guapas, a quienes pagaban buenos sueldos.

Por la falta de oportunidades y recursos económicos en su país, aceptaron la oferta, por lo que se comunicaron con una mujer, encargada del negocio, para comenzar con el proceso de reclutamiento.

Esta persona les pidió fotografías en ropa interior y/o lencería; una vez “contratadas”, las mujeres viajaron a Cancún, con boletos de avión comprados por la encargada de la agencia

Video: Rescatan a 14 Mujeres Colombianas Víctimas de Trata en Playa del Carmen y Cancún; Así Fueron Enganchadas

Mujeres ganaban 100 pesos

Sin embargo, cuando llegaron a México, fueron trasladadas a un departamento donde las despojaron de sus pasaportes, y les informaron que tenían una deuda de 120 mil pesos, por lo que deberían prestar servicios sexuales.

Las víctimas tenían que realizar trabajos sexuales de manera forzada con un costo de 2 mil 200 pesos, cuota que dividían en mil pesos para abono de la deuda, 700 de comisión y 400 por concepto de transporte.

Del dinero que ganaban por cada servicio sexual, únicamente se quedaban con 100 pesos, por lo que sobrevivían con las propinas que les daban los clientes

Además, debían juntar para pagar semanalmente la cantidad de mil 500 pesos por el arrendamiento del departamento en el que vivían, además de 3 mil pesos de piso y cuidado de ellas.

Si por alguna razón no pagaban a tiempo los días lunes, les aplicaban una multa de 400 pesos. Si se enfermaban o requerían ropa y artículos de uso personal, los costos de estos incrementaban su deuda

Las jóvenes no podían salir a la calle si no era solo para atender clientes o a una tienda cercana. Eran vigiladas día y noche, a través de cámaras instaladas en el departamento en el que vivían.



Luego de ser rescatadas, las 14 mujeres fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, para rendir su declaración, misma que integraron a la carpeta de investigación abierta por este caso, así como para dar parte al Consulado de Colombia y al Instituto Nacional de Migración.

