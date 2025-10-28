Shane Kendra: Estudiante del CCH Vallejo Desaparece en Chalco, Edomex

Shane Kendra Chio Neri, estudiante del CCH Vallejo desapareció en inmediaciones del municipio de Chalco, Edomex, por lo que sus familiares y seres queridos piden ayuda para localizarla, debido a que temen por su integridad, pero, ¿qué pasó con ella?

De acuerdo con los primeros reportes, la menor de 15 años de edad, fue vista por última vez en San Gregorio Cuautzingo, comunidad ubicada en dicho municipio mexiquense.

La desaparición de Shane Kendra ocurrió el 21 de octubre, no obstante, según la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el reporte se llevó a cabo hasta el 23 de octubre.

Solicitamos tu apoyo para localizar a Shane Kendra Chio Neri. Cualquier información es valiosa, escribió el CCH en redes sociales

¿Qué se sabe de la desaparición de Shane Kendra del CCH Vallejo?

El día que Shane Kendra fue vista por última vez, vestía sudadera color negro, pantalón de mezclilla color gris oxford, holgado, así como tenis color blanco. Shane usa brackets y mide alrededor de 1.70 metros de altura.

Hasta el momento, su familia y autoridades no han revelado más detalles de su desaparición, la cual ha causado preocupación entre los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM. Lo anterior, porque la ausencia de Shane Kendra no es la única que los mantiene en la zozobra, pues Kimberly Moya, estudiante del plantel Naucalpan, desapareció desde el 2 de octubre cuando salió a un café internet por unas fotocopias y hasta el momento no se sabe nada de su paradero, a pesar de las intensas jornadas de búsqueda.

