Exigen Justicia Para Ángela, Menor Desaparecida en Aguascalientes y Hallada Muerta en Querétaro
Ángela desapareció en el Centro de Aguascalientes después de abordar un auto; posteriormente fue localizada sin vida al igual que el supuesto responsable de su muerte
En Aguascalientes, activistas exigen justicia por la muerte de Ángela, menor de 15 años desaparecida en el estado y localizada sin vida en Tequisquiapan, Querétaro.
El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA) señaló que el caso de la menor evidencia la falta de acción inmediata y la nula atención de las autoridades ante este tipo de situaciones.
Ante la falta de respuesta y de acciones concretas por parte de las autoridades su familia se manifestó en Palacio Municipal, denunciando que la FGE de Aguascalientes aseguró que se había ido por su voluntad con un hombre, retrasando con esto el Protocolo Alba y evidenciando el nulo compromiso del alto funcionariado de nuestra entidad para la capacitación de derechos humanos y perspectivas de género
Mariana Ávila Montejano, Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Piden a autoridades reforzar los protocolos de búsqueda
Desde la organización han realizado peticiones a las autoridades para el fortalecimiento del personal y garantizar acciones bajo protocolos establecidos, las cuales, han sido ignoradas.
Hicimos esta solicitud para el fortalecimiento de las áreas encargadas de atención a víctimas a través de un pliego petitorio dirigido al fiscal general, sin embargo, no hay avances en este sentido, dejándonos en un estado de vulnerabilidad a las niñas, adolescentes, mujeres víctimas indirectas
Mariana Ávila Montejano, Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Exigen que la familia de Ángela tenga acceso a la verdad y justicia, basados en perspectiva de género. Además piden que el caso se investigue como feminicidio.
Andrea Esparza / N+
