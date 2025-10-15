Investigan a Cantante de Norteño por Presunta Apología del Delito en Concierto de Aguascalientes

En Aguascalientes, investigan a un intérprete de música norteña por presuntamente cantar corridos que hacen apología del delito. El hecho sucedió durante una presentación en la Isla San Marcos el pasado sábado.

Noticia relacionada: Multas de Hasta Un Millón de Pesos por Espectáculos con Apología del Delito en Querétaro

De acuerdo con la Secretaría del Ayuntamiento de Aguascalientes, desde el fin de semana se inició la investigación contra el cantante norteño, quien supuestamente interpretó dos corridos con alusión a balas, sangre y grupos delincuenciales.

Estuve por ahí en el concierto y hasta el momento en que me retiré, que fue como a la 01:30 de la mañana, no había pasado ninguna situación compleja. Se está observando la grabación para si hubo esta situación se proceda conforme a derecho Enrique García López, Secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes

¿Qué podría proceder contra el cantante si se confirma que cantó corridos bélicos?

El funcionario García López aseguró que, es una investigación que se persigue de oficio y las autoridades se encuentran analizando la grabación del concierto, a fin de detectar la apología del delito a través de las canciones. En caso de comprobarse, la sanción sería prisión para el artista.

Un tipo penal, es cárcel, es el término real el asunto. Habrá que ver el delito y las causales que se pudieron haber realizado, pero tratándose de un delito de esta naturaleza es el Código Penal que lo establece Enrique García López, Secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes

Asimismo, García López insistió en que previo a cada concierto que se autoriza en Aguascalientes se pide a los promotores del artista evitar estas canciones, sin embargo, dijo desconocer la razón por la que se modifica la lista a interpretar.

Andrea Esparza / N+

Historias recomendadas: