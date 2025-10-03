Maestro de Primaria es Investigado en Aguascalientes por Presuntamente Maltratar a sus Alumnos

En Aguascalientes, investigan a un maestro de primaria por presuntamente maltratar física y verbalmente a sus alumnos. El acusado ya fue separado de su cargo.

Noticia relacionada: Matan a Maestro Cuando Acudió a Comprar una Camioneta en Tlaxcala

El docente es encargado de un grupo de primer año en la Escuela Primaria Ingeniero Jesús María, ubicada en el fraccionamiento La España. El caso fue denunciado por padres de familia, quienes supuestamente detectaron que algunos menores presentaban huellas de violencia, sobre todo, en brazos. Los niños señalaron que el maestro fue el que presuntamente los había lastimado.

¿Qué se sabe al momento de la investigación entorno a este maestro?

Luego de las protestas de los padres de familia ante las autoridades del plantel educativo, el maestro fue separado del cargo y es investigado por el Área Jurídica del Instituto de Educación que asegura, llevará a cabo el proceso conforme lo marca la ley. Además, autoridades estatales señalan que el grupo actualmente se encuentra a cargo del director de la institución.

Cabe mencionar que el maltrato infantil en Aguascalientes se castiga mediante diversas normas legales que tipifican delitos contra niñas, niños y adolescentes, garantizando la protección de su integridad física, psicológica y sexual.

Actualmente el Código Penal del Estado de Aguascalientes, reformado recientemente, contiene artículos que sancionan estas conductas y donde específica que el sistema legal exige la reparación de los daños y perjuicios causados.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: