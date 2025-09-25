Joven Embarazada Desaparece en Límites de Aguascalientes y Jalisco; Fue a Una Fiesta y No Volvió

En Aguascalientes, en los límites con Jalisco, desapareció una joven embarazada. Ha circulado que presuntamente sufría violencia familiar.

La joven se trata de Judith Alexandra Olayo Arredondo, de 20 años, quien además tiene cuatro meses de embarazo. Se le vio por última vez el 15 de septiembre en la comunidad de Las Jaboneras, del municipio capital, que se encuentra muy cerca del estado vecino.

¿Qué se sabe de la desaparición de Judith Alexandra Olayo Arredondo?

Aquel día, Judith Alexandra Olayo Arredondo salió de su casa hacia Bajío Los Vázquez, Jalisco, a un festejo patrio, del que ya no regresó. Iba acompañada de su pareja identificada como Diego.

Familiares señalan a través de redes sociales que sufría de presunta violencia de parte de su pareja, incluso revelan que el día de la fiesta se le había visto afectada por esta situación.

Cabe mencionar que en mayo del 2024, Judith Alexandra había desaparecido por un día en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, fue localizada sana y salva en aquella ocasión.

Judith Alexandra mide 1.58 metros, pesa 46 kilos, su complexión es delgada, su tez morena, tiene cabello negro y ojos cafés. Sus señas particulares son un piercing en la nariz y un tatuaje en la muñeca de la mano derecha con la figura de una corazón, la última vez que se le vio vestía un short negro, chamarra y tenis blancos.

Cualquier información puede reportarse a los números 449 279 38 91 y 449 910 20 15.

