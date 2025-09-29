Exhiben a Conductor que Abandonó a una Perrita con sus Cachorros en Aguascalientes

En Aguascalientes, un conductor fue exhibido tras abandonar a una perrita junto con sus cachorros.

¿Dónde abandonados a la perrita y sus cachorros?

Los hechos ocurrieron en la zona de La Tomatina, cerca del Cerro del Picacho, donde una cámara de seguridad captó el momento en el que un hombre descendió de un vehículo blanco, colocó primero a los cachorros en el suelo y luego a la madre, para después huir del lugar.

Usuarios difundieron el video en redes sociales

El video fue difundido en redes sociales, lo que generó indignación entre los habitantes. Vecinos de La Tomatina resguardaron tanto a la perrita como a los cachorros, y posteriormente los promovieron para adopción. Finalmente, todos fueron entregados a nuevas familias.

Activistas y usuarios exigieron sanciones contra el responsable por maltrato animal, sin embargo, hasta el momento su identidad no ha sido revelada.

