Maestra Denuncia a Policías que la Detuvieron por Defender a Niño con Autismo en Aguascalientes

Una maestra de secundaria en Aguascalientes denunció un supuesto abuso de autoridad por parte de dos policías, luego de que fue detenida supuestamente por haber defendido a un alumno con autismo. El elemento policiaco fue llamado por el director de la misma escuela.

Noticia relacionada: Maestra de Secundaria es Víctima de Bullying y Amenazas; Teme Por su Seguridad

Los hechos ocurrieron el 17 de septiembre, en la Secundaria General Número 18 Congreso de Chilpancingo. Una maestra evidenció a dos policías municipales de Aguascalientes que ingresaron al plantel para detenerla.

A través de una publicación en redes sociales, la profesora, identificada como Isaura, explicó lo que pasó: presuntamente, uno de sus alumnos que vive con autismo fue agredido por uno de sus compañeros, por lo que sufrió un ataque. La maestra intervino y llamó a los padres del menor, mientras que el director llamó a los oficiales.

Asimismo, llegó una vecina del alumno agredido para protegerlo, mientras que las autoridades buscaban arrestar al niño, quien mostró una actitud violenta contra su compañero que lo había golpeado primero.

La maestra intervino y esto terminó en su detención, señalada, según en Área de Comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, por “tomar una actitud violenta y agredir a los oficiales, causando daños en el equipo de trabajo que portaban”.

El niño no fue detenido y la vecina lo llevó con sus padres después de que el director del plantel autorizó su salida.

No, nomás te estoy filmando cómo estás actuando con la señora, es todo. No te estoy pidiendo tu nombre, te estoy filmando, entonces qué voy a hacer con el menor, no estoy aquí para perder el tiempo Maestra que fue detenida por los policías

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Aguascalientes presentará una queja

La información proporcionada por la Secretaría fue desmentida por Isaura, quien recibió el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Aguascalientes, que presentará una queja contra los uniformados por ejercer presunto abuso de autoridad.

Además, la maestra, a través de sus redes sociales, señaló al director de la secundaria por desconocer los protocolos de actuación en este tipo de situaciones.

Andrea del Carmen Esparza / N+

Historias recomendadas: