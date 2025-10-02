Jóvenes Provocan Incendio en el Parque México de Aguascalientes; Arrojaron una Bomba Molotov

Un incendio que se registró el fin de semana pasado en el socavón del Parque México, en Aguascalientes, fue provocado por jóvenes que arrojaron una bomba molotov en el lugar.

El fuego se propagó con rapidez debido a la maleza seca y la falta de lluvias, pero fue controlado por bomberos y pipas después de varios minutos de trabajo. Además, las autoridades municipales confirmaron que este tipo de hechos son constantes e intencionales.

Ofrezco una sincera disculpa a los vecinos, sé que causamos una molestia. De inmediato se atacan con bomberos, se atacan con los compañeros de pipas a controlar el incendio Carlos España Martínez, Director de Servicios Públicos de Aguascalientes

Reforzarán la seguridad en el Parque México

Debido a la frecuencia de este tipo de actos, las autoridades municipales se están organizando para llevar a cabo cuadrillas de vigilancia y reforzar la seguridad en la zona. Cabe mencionar que dos personas han sido detenidas recientemente por provocar incendios, aunque no en flagrancia y las investigaciones para deslindar responsabilidades continúan.

Eso fue provocado, incluso, no me atrevo a mencionar los nombres, pero hubo dos detenidos hace unos cuatro o cinco días que fueron detectados por el área, que los encontraron merodeando al interior con una bomba prácticamente aún no prendida. De hecho los detectaron. No fue la flagrancia del momento, que es lo que está en investigación, pero sí los agarraron al interior merodeando en el Parque México. Carlos España Martínez, Director de Servicios Públicos de Aguascalientes

El área se utiliza como depósito de podas y hierba, lo que ha convertido al socavón en un punto recurrente de incendios provocados.

En otros espacios ya se eliminaron focos rojos, concentrando las operaciones en este sitio, que por sus características permite contener el fuego. El compromiso es mantener la vigilancia para evitar reincidencias.

Óscar Verdín / N+

