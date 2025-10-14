Localizan con Vida a Familia de Aguascalientes Incomunicada por Inundaciones en Veracruz

Una familia de Aguascalientes fue localizada después de quedar incomunicada por las inundaciones en Veracruz. Desde el jueves 9 de octubre, sus seres queridos habían tratado de comunicarse con ellos sin resultado alguno.

La familia hidrocálida, conformada por al menos siete personas, fue localizada con vida tras permanecer incomunicado en Veracruz derivado de las intensas lluvias e inundaciones por la tormenta tropical ‘Raymond’. Además, para dar con su paradero, se solicitó el apoyo del Gobierno del Estado de Aguascalientes.

Supimos el sábado en la mañana que había padre, madre y dos menores de edad y además estaban también la mamá del papá, junto con otros dos hijos, hermanos del papá y todo este grupo de personas se les estaba buscando desde Aguascalientes Manuel Cortina , Subsecretario de Gobierno del Estado

¿Cómo fue que localizaron a la familia aguascalentense en Veracruz?

Manuel Cortina explicó que las labores de búsqueda se llevaron a cabo en coordinación con autoridades de Protección Civil de Veracruz; este domingo por la mañana, se confirmó que la familia se encontraba a salvo.

El sábado que vimos que empezó a bajar el agua, no había comunicación con nada, finalmente ya, el domingo en la mañana, hubo noticias positivas. Alguien con comunicación satelital pudo avisar a la familia que estaban bien, que todos los integrantes estaban bien Manuel Cortina , Subsecretario de Gobierno del Estado

¿Dónde estaba la familia aguascalentense que era buscada en Veracruz?

Durante esos días, los integrantes de la familia se resguardaron en una vivienda de dos pisos perteneciente a sus parientes en la zona, donde permanecieron sin energía eléctrica, agua, ni señal telefónica.

Las autoridades estatales les ofrecieron apoyo para regresar a Aguascalientes, pero decidieron permanecer allá, pues su intención era establecerse de manera definitiva en ese estado.

Además de tener parientes en Aguascalientes tenían parientes ahí en Veracruz, lo que hicieron fue irse a la casa más alta, en cuanto al terreno y además era de dos pisos, lo que hicieron fue resguardarse de la lluvia ahí en esa casa. Se quedaron sin luz, sin teléfonos, sin agua Manuel Cortina , Subsecretario de Gobierno del Estado

Hasta el momento no se han recibido más reportes de personas hidrocálidas afectadas por las lluvias en Veracruz ni en otras entidades como Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro o Puebla. Se hizo un llamado a la población que tengan familiares en zonas afectadas a comunicarse al número 070 para recibir asistencia.

Azul Tinta / N+

