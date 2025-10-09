Judith Sigue Desaparecida en Jalisco; Activistas Denuncian Falta de Protocolos en su Caso

En Aguascalientes, familiares de Judith Alexandra Olayo Arredondo siguen sin respuesta desde que desapareció el pasado 14 de septiembre; activistas denuncian omisiones de parte de las autoridades.

Desde el Observatorio de Violencia Social y de Género denuncian el incumplimiento de protocolos de actuación de quienes se debieron involucrar en el caso. Tal como la Fiscalía del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres y los Institutos de la Mujer.

Hoy, a casi un mes, su familia no tiene respuesta y porque 15 días después de la desaparición nosotras llegamos a un lugar que no estaba resguardado y que no se hizo cateo Mariana Ávila Montejano, Observatorio de Violencia Social y de Género

¿Qué presuntas omisiones hay referentes a la desaparición de Judith en Jalisco?

Algunas de las omisiones presuntamente cometidas por las autoridades son no acudir al lugar en el momento del reporte, esperar más de 15 días para realizar un cateo en el último sitio donde se vio a la joven y no considerar a su pareja como principal sospechoso, acto que según estipula el protocolo actual.

La búsqueda de cualquier mujer en un contexto de violencia como el que actualmente tenemos en nuestro país, implica actuar con perspectiva de género, encontramos que no hay personal capacitado para la integración de las carpetas de investigación, sabemos que fueron pero no realizaron lo que el protocolo implica Mariana Ávila Montejano, Observatorio de Violencia Social y de Género

Familiares de Judith denuncian además que en la comunidad donde se vio por última vez a la joven, las fichas de búsqueda fueron retiradas.

Ahora estamos en espera de que las autoridades hagan su trabajo, que la encontremos lo antes posible y hablé con la persona que está con Tere Jiménez, a ver si ella nos puede ayudar, no hemos tenido respuesta Nataly Arredondo, madre de Judith

Cabe recordar que Judith acudió a una comunidad de los límites con Jalisco junto a su pareja Zain, de quien espera un bebé, pero él regresó a Aguascalientes sin ella y entre contradicciones y confusiones, asegura no saber sobre su paradero.

Andrea Esparza / N+

