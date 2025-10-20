Localizan Sin Vida en Querétaro a Ángela, Menor Reportada Desaparecida en Aguascalientes

Ángela Gabriela, menor desaparecida en Aguascalientes, fue localizada sin vida. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, ya se identificó al presunto responsable que, mediante engaños a través de redes sociales, enamoró y convenció a la adolescente de irse con él a Querétaro.

Noticia relacionada: Exigen la Localización de Angela, Menor de 15 Años Desaparecida en Aguascalientes

Según el boletín emitido por autoridades, el presunto responsable se quitó la vida al “verse acorralado por las autoridades de ambos estados”. Asimismo, informó que Miguel Ángel ‘N’, de 33 años, habría escapado junto a la menor en un auto con placas de Guanajuato.

¿Qué información se tenía de la desaparición de Ángela?

Vale la pena mencionar que el 1 de octubre, la familia de Ángela reportó su desaparición ante la Fiscalía del Estado, por lo cual, comenzó un operativo en conjunto para dar con su paradero.

Fue así que determinaron la presunta responsabilidad de Miguel Ángel ‘N’, quien abandonó el estado junto con Ángela a bordo de un vehículo Mazda en color gris plata.

A partir de la descripción del vehículo y las placas, se activaron labores de rastreo mediante tecnología del C5i y la colaboración de autoridades de entidades vecinas Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

Además, la madre de Ángela proporcionó un número que halló entre las pertenencias de su hija, lo que permitió localizar a Miguel Ángel en Querétaro.

Con la información recabada, un juez otorgó una orden de cateo. Al ingresar al domicilio en Bordo Blanco, Tequisquiapan, Miguel Ángel se disparó en la cabeza, quitándose la vida Fiscalía General del Estado de Aguascalientes

¿Dónde fue encontrado el cuerpo de Ángela?

La Fiscalía informó que el cuerpo de Ángela fue encontrado en un predio rústico de Fuentezuelas, Tequisquiapan. Tras exámenes de genética se determinó su identidad y se notificó a la familia.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: