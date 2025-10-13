Exigen la Localización de Angela, Menor de 15 Años Desaparecida en Aguascalientes

Angela Gabriela Muñoz Tellez, de 15 años, desapareció hace poco más de una semana en Aguascalientes en plena zona centro. Luego de una manifestación para exigir su localización, autoridades dieron atención al caso y así avanzan las investigaciones.

Según la señora Ivonne, madre de la adolescente desaparecida, ya se obtuvo acceso a algunas de las cámaras de videovigilancia de la zona en donde se le vio por última vez a la joven. Esto fue en la avenida Francisco I. Madero, por lo que el vehículo en el que se subió ya fue ubicado.

Asimismo, ya hay información sobre el posible paradero de Angela, aunque al momento, no se le ha comunicado a la familia.

Aun todavía no me dan esos pormenores, pero esperemos que ellos ya sepan algo [...] como le comento, a mí no me han dicho nada, que por mi seguridad, de nosotros, tanto de mi familia como de ella Ivonne Jiménez, madre de Angela

De no obtener mayor respuesta en estos días, la familia de Angela asegura que volverán a manifestarse y afirman, bloquearán importantes vialidades.

Si veo que no hay respuesta pronta en las autoridades, yo ya no voy a ir a hacer una marcha a presidencia, ahora voy a cerrar el tercer anillo, una avenida donde yo vea que hay más vialidad para que me hagan caso Ivonne Jiménez, madre de Angela

¿Qué se sabe de la desaparición de Angela?

Angela fue vista por última vez el 1 de octubre. Aquel día salió de su casa para ir a trabajar en una zapatería ubicada en la calle Juárez, en Aguascalientes. Sin embargo, ya no regresó a casa.

Pronto la vamos a encontrar y si me está escuchado sabe que la amamos con todo el corazón, y que no vamos a parar mi niña, tú sabes que eres lo más grande en mi vida y mi razón de ser, y te voy a encontrar así sea lo último que haga Ivonne Jiménez, madre de Angela

