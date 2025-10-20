Choque Contra Camión Recolector de Basura Deja Un Muerto y Tres Heridos en Aguascalientes

En Aguascalientes, un choque contra un camión recolector de basura dejó el saldo de una persona sin vida y tres más lesionadas. El accidente ocurrió sobre el Boulevard Guadalupano, a la altura del fraccionamiento Florida I.

En el sitio, circulaba el conductor de un vehículo color negro, el cual se atravesó al camión de basura perteneciente al ayuntamiento de Aguascalientes. Debido a la fuerza del impacto, ambas unidades se salieron del camino.

¿Qué se sabe de las personas lesionadas en el accidente?

Al lugar arribaron paramédicos, quienes trasladaron a dos mujeres de entre 25 y 30 años a la unidad médica más cercana, al igual que a una menor. Asimismo, confirmaron la muerte de un conductor, identificado como Pablo, de 66 años.

¿Qué debo hacer en caso de un accidente vial en Aguascalientes?

En caso de sufrir un accidente automovilístico en Aguascalientes, lo primero es mantener la calma y evaluar la situación. Si hay heridos, llama de inmediato al 911 para solicitar ayuda médica y reportar el incidente.

No intentes mover a las personas lesionadas a menos que exista riesgo de incendio o explosión. De ser posible, enciende las luces intermitentes y coloca triángulos de seguridad para prevenir otro accidente.

Si el choque es leve y no hay heridos, retira los vehículos del flujo vial para evitar congestionamientos. Anota los datos del otro conductor: nombre, teléfono, número de placas, aseguradora y póliza. Toma fotografías del lugar, de los daños y de la posición de los autos antes de moverlos.

Es importante dar aviso a la aseguradora lo antes posible para que un ajustador acuda al sitio.

